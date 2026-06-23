Tavernes, Simat y Benifairó de la Valldigna suman más de mil nidos de golondrina censados

"Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar". Los célebres versos de Gustavo Adolfo Bécquer parecen cobrar vida en los municipios de la Valldigna, donde cada primavera estas aves regresan fieles como quien vuelve a su hogar. Balcones, fachadas y terrazas se convierten en refugio de sus colonias, mientras sus vuelos dibujan el cielo y sus cantos acompañan el ir y venir de vecinos y visitantes por las calles de estas localidades. Su presencia no solo anuncia el cambio de estación, sino que también recuerda la necesidad de proteger a estas aves y conservar sus nidos como parte del patrimonio natural.

Las localidades de Simat, Benifairó y Tavernes de la Valldigna albergan un total de 1.098 nidos censados durante el verano de 2025. En concreto, corresponden al avión común, una especie perteneciente a la familia de las golondrinas que se reproduce en amplias zonas de Eurasia templada y el norte de África. Un grupo de voluntarios de la Associació Ecologista Valldigna Verda ha recorrido durante los últimos años las calles de estas localidades para registrar la presencia de esta emblemática ave. Más allá del recuento, buscan conocer la evolución de la población, contribuir a su conservación y garantizar que estas aves sigan encontrando en la Valldigna un lugar al que regresar.

Entre los meses de junio y agosto de 2025, diez voluntarios realizaron el censo en buena parte de las áreas urbanas de Simat, Benifairó, Tavernes y también en la playa de Tavernes. Concretamente, Tavernes concentra el mayor número de nidos, con un total de 643 censados, gran parte de ellos localizados en la zona del Vergeret. Precisamente, hace unos días, la entidad quiso destacar el compromiso mostrado por los vecinos de los edificios situados en estas zonas. "Este año, realizando tareas censales, nos hemos llevado una gran alegría al comprobar que el edificio Vall del Vergeret, lejos de una práctica antigua, prohibida y sancionable como es eliminar nidos, ha instalado bandejas para recoger los excrementos y reducir las molestias que puedan ocasionar", explica Carles Fermí, uno de los voluntarios del grupo. Añade: "A cambio, los residentes seguirán disfrutando del insecticida más efectivo: una colonia insaciable capaz de capturar hasta mil insectos voladores al día. Y, además, del privilegio de observar cómo vuelan, cómo se elevan y cómo regresan año tras año al mismo lugar".

Varias golondrinas vuelan sobre nidos en Tavernes de la Valldigna. / Levante-EMV

En la playa de Tavernes han contabilizado 157 nidos, principalmente en el entorno del lago de la Goleta. En Benifairó se han registrado 172, con especial presencia en la zona del polideportivo, mientras que Simat alcanza los 126 nidos, concentrados en el entorno del Pla de Corrals.

Nueva campaña

"Son datos muy valiosos porque nos permiten identificar las zonas con mayor concentración de nidos", señala Fermí. Durante las últimas semanas, la asociación ha vuelto a hacer un llamamiento al voluntariado para ampliar el censo correspondiente a este año. Se trata ya de la tercera campaña impulsada por Valldigna Verda.

"La época más adecuada para realizar el recuento coincide con los meses de junio, julio y agosto, cuando las aves permanecen activas en los nidos", explica.

Una vez concluido el proceso, los voluntarios compararán las cifras con las obtenidas el año anterior para determinar si la población se mantiene estable, crece o disminuye.

"Hace más de un mes que las golondrinas regresaron, acondicionaron sus nidos y muchas ya han sacado adelante nuevas crías. Ahora queremos estimar cuántas tenemos, conocer dónde están, proteger sus refugios y poner en valor esta especie", afirma.

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El trabajo de seguimiento no se limita únicamente a los nidos activos. La entidad también registra aquellos que permanecen vacíos, los deteriorados y los desmontados. Así, de los 1.098 refugios contabilizados en 2025, 150 estaban vacíos, 284 presentaban daños y 261 habían desaparecido.