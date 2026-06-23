UCIN celebra su congreso nacional en Oliva y ratifica a Salvador Llopis como candidato a la Alcaldía para 2027

El V Congreso Nacional de UCIN celebrado el pasado sábado en el Centre Polivalent de Oliva sirvió para la renovación de ejecutiva nacional con la reelección de Ángel Montealegre al frente, y también para refrendar a Salvador Llopis como candidato a la Alcaldía para las municipales de 2027.

En el congreso se abordó a través de mesas redondas las experiencia de los ediles en sus localidades, tanto desde el gobierno como de la oposición. Los asistentes hicieron hincapié en su "política municipalista e independiente".

Los asistentes escucharon con interés la charla que ofreció el actual presidente de la Federación de Cámpings de la Comunitat Valenciana, el olivense Pepe Frasquet, que desde su perspectiva empresarial, entre otros asuntos, dio un tirón de orejas a las administraciones por la lentitud e inconvenientes a la hora de realizar gestiones.

Parte de los asistentes. / Levante-EMV

También se produjo la elección de la nueva Junta Directiva Nacional con la reelección de Ángel Montealegre Comino como presidente, la reelección de varios de los componentes de la misma y la incorporación de nuevas caras.

Comino indicó que la intención es clara: "Consolidar y reforzar la presencia de cara a las elecciones municipales de 2027 y que nuestro mensaje siga calando en las poblaciones en la que están implantados, en sus gentes, en sus jóvenes y en sus infraestructura".

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El acto finalizó con la presentación del candidato a la Alcaldía de Oliva, el actual teniente de Alcaldía Salvador Llopis, un candidato que se presentó como “ilusionado y comprometido con su pueblo al que le auguramos un porvenir prometedor".