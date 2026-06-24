Así es el cartel que anuncia las fiestas de Moros i Cristians de Oliva

La Federació de Moros i Cristians de Oliva ha desvelado el cartel anunciador de las fiestas de 2026 con motivo de la Fireta Infantil del 50 º aniversario, que se celebró el pasado fin de semana, en un acto que se convirtió en uno de los principales atractivos de la jornada festiva.

La propuesta, firmada por el diseñador gráfico Sergio Membrillas, destaca por su carácter rompedor y su estética contemporánea. El diseño se aleja de las líneas tradicionales de ediciones anteriores y apuesta por un lenguaje visual más moderno y conceptual.

Sobre un fondo de color rojo intenso, el cartel presenta las figuras de un moro y un cristiano representados en tonos verdes, en una composición de fuerte impacto visual. El diseño se completa con el lema “Festes de Moros i Cristians d’Oliva 2026. Del 16 al 19 de juliol”, junto al sublema “Declarades d’interès Turístic Autonòmic”, además de los escudos oficiales de la Federació de Moros i Cristians d’Oliva, el 50 º aniversario y las concejalías de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de Oliva.

Cartel de las fiestas de Moros i Cristians de Oliva. / Sergio Membrillas

El autor del cartel, Sergio Membrillas (València, 1982), es ilustrador freelance y director creativo, con una destacada trayectoria internacional. Compagina su labor creativa con la docencia en distintas instituciones, entre ellas el Máster MDI de Ilustración de la Universitat Politècnica de València o la WdK Academy de Róterdam.

A lo largo de su carrera ha trabajado para reconocidos medios y marcas internacionales como The New Yorker, Apple, The New York Times, The Economist, The International Herald Tribune, Le Monde, Wired, Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, Shopify, The Washington Post, MIT Technology Review, Adweek, Monocle, Beck, Vans, Fila, Adidas o Het Financieele Dagblad, entre otros.

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Entre sus trabajos más destacados figura, junto a Migue Martí, el cartel anunciador de las Fallas de València 2025. También es autor del cartel de la Feria de Guadix (Granada) en 2012, así como de diversos proyectos personales, como su cuaderno de viaje ilustrado, en el que retrata escenas y transeúntes de ciudades como Nueva York, València o Barcelona.