Cuenta atrás para la XXVI Festa de l’Esport de Tavernes de la Valldigna: Homenaje a más de 300 deportistas de la localidad

Cuenta atrás para la XXVI Festa de l’Esport de Tavernes de la Valldigna, que se celebrará este viernes, a las 20 h, frente a la Casa de la Cultura. Este evento multitudinario reúne año tras año al conjunto del deporte de la localidad y reconoce el esfuerzo de clubes, deportistas, entrenadores y técnicos, en una cita ya plenamente consolidada en el calendario local.

Tras varios días de trabajo por parte del personal de la concejalía de Deportes y de los servicios municipales, encargados del montaje y la preparación de todos los elementos necesarios para acoger este gran acto, la fiesta ya espera a los premiados.

En esta edición, se rendirá homenaje a alrededor de 307 deportistas de diferentes clubes y entidades deportivas, una cifra que refleja el alto nivel del deporte vallero durante la temporada, marcada por numerosos títulos, podios y participaciones destacadas en distintas disciplinas.

Entre los clubes participantes se encuentran el Club Atletisme i Natació, Club Karate-Do Tavernes, Club Vercher Kickboxing Fight, Hípico Pataco, Club de Patinatge, Taekwondo VLK, Club de Tenis Valldigna, Club Bàsquet Tavernes, Gimnàstica Rítmica, Hip Hop, Club Ciclista la Valldigna, Atlètic la Vall, Associació de Cavalls La Valldigna, Penya 04 Ferracost, Halterofilia, UE Tavernes de la Valldigna, Club Atletisme la Valldigna, Centre Excursionista y Penya Alpesa, entre otros.

Asimismo, se entregarán distinciones honoríficas a numerosos deportistas y equipos que han destacado especialmente durante la temporada. Entre ellos, Cosmín Adrián del Club Vercher Kickboxing, primer clasificado en tres competiciones de ámbito autonómico y nacional; Josep González, Cristian Badea, Xavi Escrihuela y Hugo Solanes, campeones en distintas modalidades de kickboxing; y la haltera Gisela Ruano Herreros, campeona de España sub-16, campeona de Europa sub-15 y clasificada para el Mundial de Colombia, que se ha convertido en uno de los grandes referentes deportivos del año.

También recibirán reconocimiento el equipo femenino y masculino benjamín de atletismo, la Penya 04 Ferracost, la Penya Alpesa, el equipo júnior masculino y senior masculino de baloncesto, así como el Infantil A de la UE Tavernes, el Juvenil B, el Atlètic la Vall y la UE Tavernes.

Especial mención merece este último club, que se proclamó campeón de la Nostra Copa entre 317 equipos participantes y que logró el ascenso en la fase de promoción, con un desplazamiento histórico a la final que reunió a más de 800 aficionados valleros, que se convirtió en la mayor movilización deportiva del municipio hasta la fecha.

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En conjunto, se trata de una temporada deportiva que quedará en el recuerdo colectivo por la cantidad y calidad de los logros obtenidos, y que será reconocida en una gala que pone en valor el esfuerzo, la constancia y el trabajo de todo el deporte vallero.