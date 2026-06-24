Daimús, Guardamar de la Safor, Piles, Xeraco y Miramar registran más viviendas que vecinos censados

Cinco municipios de la Safor cuentan con más viviendas que personas empadronadas. Aunque podría pensarse que este desequilibrio se concentra en las localidades más pobladas, la realidad es bien distinta, ya que también se da en pequeños municipios. Se trata de Daimús, Guardamar de la Safor, Piles, Xeraco y Miramar, según se recoge en las fichas socioeconómicas de la Comunitat Valenciana 2026 elaboradas por el Consejo General de Economistas a partir de datos del INE.

Este fenómeno evidencia dos realidades que conviven en el territorio. Por un lado, el impacto de la despoblación que sufren algunos municipios y, por otra parte, el creciente peso de las segundas residencias, una tendencia cada vez más consolidada en zonas con fuerte atractivo turístico. Muchos vecinos y visitantes buscan alejarse de las grandes aglomeraciones para disfrutar de periodos de descanso en entornos más tranquilos.

El caso más significativo es el de Guardamar de la Safor, donde el 78 % de las viviendas son segundas residencias. De las 1.063 registradas, 834 son no principales. Una cifra que contrasta de forma notable con sus 622 vecinos empadronados y que confirma el marcado carácter estacional.

Daimús presenta una situación similar, ya que el 76 % de sus viviendas tienen uso no principal, con 4.530 inmuebles de este tipo sobre un total de 5.984, frente a una población de 3.607 habitantes. En Miramar, el porcentaje alcanza el 75 %, con 3.498 viviendas vacacionales de las 4.676 contabilizadas y 3.144 personas censadas.

Por su parte, Piles también supera el umbral entre viviendas y población, puesto que el municipio cuenta con 2.524 segundas residencias sobre un total de 3.755 inmuebles para una población de 3.202 habitantes. En Xeraco, el 65 % del parque inmobiliario corresponde igualmente a viviendas no principales. En este caso, se contabilizan 4.423 de las 6.786 registradas frente a 6.134 vecinos empadronados.

La fotografía cambia al observar las localidades menos pobladas, donde el desequilibrio responde más a la pérdida de población que al uso turístico. Castellonet de la Conquesta cuenta con 102 viviendas frente a 158 vecinos empadronados, mientras que Almiserà dispone de 187 inmuebles para una población censada de 280 habitantes.

Otros municipios

Más allá de estos casos, la mayoría de localidades de la Safor mantienen un equilibrio más estable entre el número de viviendas y el censo de población. Además, en muchos casos predominan los inmuebles destinados a residencia habitual.

Gandia, uno de los principales destinos turísticos de la comarca, registra 54.541 viviendas para una población de 82.909 habitantes. De ellas, 24.219 tienen uso no principal, lo que evidencia que más de la mitad del parque residencial corresponde a vivienda habitual.

La situación es parecida en Tavernes de la Valldigna, que dispone de 15.480 viviendas, de las cuales 8.544 son segundas residencias, para una población de 17.933 habitantes.

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Oliva presenta uno de los casos más singulares entre los grandes municipios de la comarca. Según las fichas socioeconómicas, cuenta con 21.085 viviendas, de las cuales 10.746 son no principales, una cifra que sitúa el uso vacacional muy cerca del residencial y refleja el importante peso que mantiene la segunda residencia en el municipio.