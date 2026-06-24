El día de San Juan llena la playa de Gandia y vacía el centro: "Es como un domingo, al comercio y hostelería nos ha venido bien"

El festivo autonómico por San Juan ha llenado la playa de Gandia, con mayor afluencia de gente respecto al miércoles de la semana pasada, y en cambio ha vaciado el centro histórico, al cerrar numerosos comercios y quedar abiertos solo algunos establecimientos de hostelería. Con todo, esta es la dinámica que vivirá la capital de la Safor a partir de esta semana, una vez acabado el curso escolar, aunque la celebración de los festivales de música Pirata Beach, en julio, y el Mediterránea en agosto, darán un empuje al centro.

Joan Andrés, gerente del Bar Canari, esta mañana. / J.C.

Muchas personas se han encontrado hoy con una jornada festiva y no han sabido muy bien qué hacer. En el Bar Canari, un clásico en el Grau de Gandia, a la hora del almuerzo se ha sumado la clientela habitual, que suelen ser trabajadores, a otros nuevos visitantes, por lo que en cuanto a facturación la mañana era "comparable a la de un domingo, por lo que nos ha venido bien", comenta con satisfacción su gerente, Joan Andrés Ciscar.

Grupo de ciclistas llegados de Sueca. / J.C.

Otros han aprovechado para hacer deporte. Un grupo de cinco ciclistas del Club Triatló de Sueca ha quedado para hacer una etapa hasta la playa de Gandia, subiendo por el puerto de Barx. En la pausa para el almuerzo la presidenta del club, María José Muñoz, comenta que "hemos salido a las ocho de la mañana y después regresaremos por la carretera del Brosquil, dirección Cullera, es nuestra ruta habitual en festivos como hoy". Eso sí, hidratándose bien y parando poco a descansar para evitar los efectos del calor.

Aspecto de la playa Nord de Gandia este mediodía. / J.C.

Gandia mantiene la tradición de quemar hogueras en la arena de la playa Nord, que esta mañana ha amanecido impoluta gracias a la eficacia de los servicios de limpieza municipales, pero los turistas no vienen expresamente, al menos por ahora, para ver las celebraciones de San Juan.

Alba Lueje, jefa de recepción del hotel San Luis. / J.C.

Los hoteles han arrancado el verano con un porcentaje de ocupación superior al 80 %. En el hotel San Luis estaban hoy al 97 %, señala la jefa de Recepción, Alba Lueje. "Para nosotros mejor que San Juan haya caído entre semana porque los fines de semana de verano estamos siempre llenos, con los clientes habituales, familias y gente de mediana edad, y llegados en su mayoría de Madrid y del interior de España".

Francisco Yllans en su comercio de la avenida de la Pau. / J.C.

Los comercios del Grau, especialmente los que dan servicio a los turistas, estaban abiertos como un día más de la temporada estival. Francisco Yllans tiene dos establecimientos en la playa (Yllans y Carolina) y una más en la calle Major. En Yllans playa, donde llevan 30 años, abrieron en marzo y notan un aumento de ventas respecto al año anterior. Preguntado por la Zona de Gran Afluencia Turística, Francisco no es partidario de extenderla a pesar de tener comercios en playa y centro histórico, hoy este último, cerrado. "En verano no hay tanta demanda en el centro de Gandia, pocos turistas van de compras, prefieren la playa", asegura.

Óscar Vera, coordinador de playas de Cruz Roja Gandia. / J.C.

Y en la arena había muchos bañistas pero sin llegar todavía a los niveles de julio o agosto; aún se puede mantener una cierta distancia social. El coordinador de playas de Cruz Roja Óscar Vera calcula que la ocupación rondará el 70 % en este miércoles, y señala que a partir de ahora la afluencia de gente será mayor entre semana, sin que apenas se diferencien los días. Respecto del calor comenta que por el momento no han tenido que activar ningún protocolo especial. "Ayer no tuvimos asistencias por lipotimias ni golpes de calor", señala.