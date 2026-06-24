El día de San Juan llena la playa de Gandia y vacía el centro: "Es como un domingo, al comercio y hostelería nos ha venido bien"
El festivo autonómico cambia algunos hábitos de los residentes y visitantes de las comarcas centrales, aunque los turistas de fuera mantienen su agenda de "sol y playa"
El festivo autonómico por San Juan ha llenado la playa de Gandia, con mayor afluencia de gente respecto al miércoles de la semana pasada, y en cambio ha vaciado el centro histórico, al cerrar numerosos comercios y quedar abiertos solo algunos establecimientos de hostelería. Con todo, esta es la dinámica que vivirá la capital de la Safor a partir de esta semana, una vez acabado el curso escolar, aunque la celebración de los festivales de música Pirata Beach, en julio, y el Mediterránea en agosto, darán un empuje al centro.
Muchas personas se han encontrado hoy con una jornada festiva y no han sabido muy bien qué hacer. En el Bar Canari, un clásico en el Grau de Gandia, a la hora del almuerzo se ha sumado la clientela habitual, que suelen ser trabajadores, a otros nuevos visitantes, por lo que en cuanto a facturación la mañana era "comparable a la de un domingo, por lo que nos ha venido bien", comenta con satisfacción su gerente, Joan Andrés Ciscar.
Otros han aprovechado para hacer deporte. Un grupo de cinco ciclistas del Club Triatló de Sueca ha quedado para hacer una etapa hasta la playa de Gandia, subiendo por el puerto de Barx. En la pausa para el almuerzo la presidenta del club, María José Muñoz, comenta que "hemos salido a las ocho de la mañana y después regresaremos por la carretera del Brosquil, dirección Cullera, es nuestra ruta habitual en festivos como hoy". Eso sí, hidratándose bien y parando poco a descansar para evitar los efectos del calor.
Gandia mantiene la tradición de quemar hogueras en la arena de la playa Nord, que esta mañana ha amanecido impoluta gracias a la eficacia de los servicios de limpieza municipales, pero los turistas no vienen expresamente, al menos por ahora, para ver las celebraciones de San Juan.
Los hoteles han arrancado el verano con un porcentaje de ocupación superior al 80 %. En el hotel San Luis estaban hoy al 97 %, señala la jefa de Recepción, Alba Lueje. "Para nosotros mejor que San Juan haya caído entre semana porque los fines de semana de verano estamos siempre llenos, con los clientes habituales, familias y gente de mediana edad, y llegados en su mayoría de Madrid y del interior de España".
Los comercios del Grau, especialmente los que dan servicio a los turistas, estaban abiertos como un día más de la temporada estival. Francisco Yllans tiene dos establecimientos en la playa (Yllans y Carolina) y una más en la calle Major. En Yllans playa, donde llevan 30 años, abrieron en marzo y notan un aumento de ventas respecto al año anterior. Preguntado por la Zona de Gran Afluencia Turística, Francisco no es partidario de extenderla a pesar de tener comercios en playa y centro histórico, hoy este último, cerrado. "En verano no hay tanta demanda en el centro de Gandia, pocos turistas van de compras, prefieren la playa", asegura.
Y en la arena había muchos bañistas pero sin llegar todavía a los niveles de julio o agosto; aún se puede mantener una cierta distancia social. El coordinador de playas de Cruz Roja Óscar Vera calcula que la ocupación rondará el 70 % en este miércoles, y señala que a partir de ahora la afluencia de gente será mayor entre semana, sin que apenas se diferencien los días. Respecto del calor comenta que por el momento no han tenido que activar ningún protocolo especial. "Ayer no tuvimos asistencias por lipotimias ni golpes de calor", señala.
Suscríbete para seguir leyendo
- La madre del bebé tutelado de Oliva ingresará en un centro especializado para estar con su hijo: 'Por fin voy a volver a ser mamá
- Gandia, Miramar, Xeresa, Ròtova, Beniflà, Barx, Simat y Benifairó siguen sin contenedor marrón
- Gandia: Un día de pesca entre amigos que culmina con la captura de un atún rojo de 300 kilos
- La Generalitat destina el primer millón de euros para la prolongación de la carretera CV-60
- Anastasiia, la alumna más brillante de la PAU en Gandia con un 13,7: “Al principio no me lo creía, me puse a llorar de alegría”
- Todo sobre la fiesta de Sant Joan en Gandia, Oliva, Tavernes: Una noche mágica para dar la bienvenida al verano en la Safor
- Gandia fija las normas para la noche de San Juan: hogueras con madera sin clavos y restringidas a la playa Nord
- La Generalitat rechaza la planta solar prevista en Tavernes de la Valldigna por estar en suelo inundable