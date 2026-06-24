Gandia recoge 95 toneladas de residuos de sus playas en la noche de San Juan

La playa de Gandia reunió durante la tarde y noche de ayer a miles de personas que se congregaron a la orilla del mar para celebrar la noche de San Juan. Tras una noche de magia, ha llegado el turno de las brigadas de Servicios Básicos, que trabajaron desde el primer momento para que la costa estuviera lista a primera hora de la mañana para recibir a los bañistas.

Los 40 efectivos del dispositivo especial de limpieza han recogido cerca de 95 toneladas de residuos mediante el uso de de tres palas cargadoras, tres camiones Centauro, cuatro tractores y todo el personal de limpieza viaria.

Por su parte, más de 50 agentes de la Policía Local han trabajado durante toda la noche para garantizar la seguridad de los asistentes. El ayuntamiento ha destacado que, pese a tratarse de una noche multitudinaria, no se produjeron incidentes destacables más allá de los propios de una celebración de estas características. En este sentido, Cruz Roja realizó 13 asistencias, entre ellas una por una quemadura leve, además de cinco traslados y dos atenciones por picaduras. Asimismo, los agentes de la Policía Local llevaron a cabo 72 servicios.

La programación incluyó animación musical en el paseo marítimo, un espectáculo itinerante de fuego por la primera línea de playa, el tradicional castillo de fuegos artificiales y la cremà de la hoguera oficial. La velada culminó con una sesión musical a cargo del DJ Pascal Renolt en el escenario principal de la calle Alcoi.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha valorado positivamente la noche de San Juan que, en sus palabras, "se ha celebrado con total normalidad" y añade que "el dispositivo reforzado que habíamos puesto en marcha para atender la gran afluencia de personas ha funcionado".

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Por su parte, la concejala de Turismo y Cultura, Balbina Sendra, ha destacado la gran afluencia registrada en este evento, que supone el inicio de la temporada estival. "Fue una noche inolvidable y especial, que contó con una amplia programación festiva", ha recalcado.