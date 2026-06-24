La noche de San Juan en Gandia concluye con 37 sanciones por tenencia o consumo de drogas y una por posesión de armas

La noche de San Juan se ha desarrollado con total normalidad en la mayoría de los municipios costeros de la Safor, que se han sumado a esta celebración. Miles de vecinos y visitantes se congregaron en las playas durante la noche de este martes para dar la bienvenida al verano y participar en las tradicionales celebraciones en torno a las hogueras.

Aunque la jornada transcurrió sin incidentes graves, la Policía Nacional ha informado de que en Gandia se identificaron a 215 personas durante la noche, se levantaron 37 actas por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes y una más por posesión de armas.

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la normativa, la Junta Local de Seguridad de Gandia diseñó un dispositivo especial en el que participaron cerca de 40 agentes de la Policía Local, que trabajaron de forma coordinada con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El operativo contó además con unidades de atestados, una unidad canina, un equipo de drones y dos patrullas de quads para reforzar la vigilancia en la playa y garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidencia.

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Asimismo, se reforzaron los servicios de limpieza con un dispositivo integrado por cerca de 50 operarios y maquinaria específica. El equipo dispuso de tres camiones, tres palas cargadoras y cuatro tractores, que se encargaron de acondicionar la arena para que las playas estuvieran completamente preparadas para recibir a los bañistas desde primera hora de la mañana.