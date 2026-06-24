Nuevo capítulo en el conflicto fallero de Gandia: La falla Grau defiende sus actuaciones y pide actuar contra las acusaciones públicas

La suspensión temporal del procedimiento disciplinario impulsado por la falla Màrtirs de Gandia, después de que la Federació de Falles anunciara el pasado lunes en la asamblea ordinaria que los tres falleros del Grau expedientados habían llevado el conflicto a los tribunales, ha desencadenado un intercambio de comunicados entre ambas comisiones.

La primera en pronunciarse fue la falla Màrtirs, que emitió un escrito para exponer su versión de los hechos y anunciar las medidas que prevé adoptar. La comisión comunicó su intención de emprender acciones legales y de romper cualquier relación institucional, social o de convivencia con la falla Grau a raíz de los incidentes ocurridos durante la entrega de premios del pasado 16 de marzo, así como por la falta de acuerdos y de medidas adoptadas para resolver el conflicto.

Ahora ha sido el presidente de la falla Grau, Iván García, quien ha hecho público un comunicado con el consentimiento de los tres falleros que figuran como denunciados en el procedimiento disciplinario.

En el escrito, García insta a la junta ejecutiva de la Federació de Falles de Gandia a que, en sus palabras, "actúe de oficio frente a las graves acusaciones y publicaciones que circulan por las redes sociales contra la falla Grau y sus miembros". En este sentido, sostiene que "no son ni la falla ni los falleros denunciados quienes deben dar explicaciones sobre las decisiones adoptadas por la comisión disciplinaria o la junta ejecutiva" y lamenta que "su silencio y la total ausencia de respuestas ante la presente situación en nada ayudan ni se entienden".

"Han comparecido en tiempo y forma"

Respecto al procedimiento disciplinario, el presidente subraya que "la falla Grau no está ni ha estado denunciada en ningún momento", ya que los expedientados son tres miembros de la comisión. Además, recalca que estos "han comparecido en tiempo y forma siempre que han sido citados por la comisión disciplinaria, respetando escrupulosamente el procedimiento establecido en los estatutos y el reglamento de régimen interno vigentes". "No nos apartaremos de ese camino", añade.

García no se pronuncia sobre las denuncias judiciales que, según se informó durante la asamblea de la Federació de Falles, habrían presentado los falleros expedientados. Sin embargo, asegura que "los falleros denunciados no hemos recibido formalmente ninguna resolución por parte de la comisión disciplinaria que decrete la suspensión del presente procedimiento disciplinario, por lo que desconocemos las causas, la fundamentación de dicha suspensión y su legalidad".

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Por último, muestra su desacuerdo con que esta cuestión fuera abordada durante la asamblea general. "No entendemos que este asunto fuera leído ante la asamblea general, cuando no corresponde realizar ninguna manifestación al respecto ni está previsto hacerlo en este momento", concluye.