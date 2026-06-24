Estos son los ganadores del concurso infantil de dibujo festero de Oliva

La Federació de Moros i Cristians de Oliva, presidida por Lluís Gregori, entregó los premios del concurso infantil de dibujo festero con motivo de la Fireta Infantil celebrada el pasado sábado día 20, dentro del programa de actos conmemorativos del 50 º aniversario de la refundación de las fiestas de Moros i Cristians de Oliva.

La jornada reunió a una gran cantidad de niños y familias en un ambiente festivo y participativo, en el que el arte y la creatividad infantil volvieron a ser protagonista.

En la categoría A, la ganadora fue Martina Escrivá Llorca, del colegio El Rebollet. El segundo premio recayó en Neylan Cuciana Gumán Barahona, también del colegio El Rebollet, mientras que el tercer puesto fue para Teresa Morell Romero, igualmente alumna del mismo centro educativo.

En la categoría B, el primer premio fue para Sofía Diabate, del colegio El Rebollet. El segundo lugar lo obtuvo Martina Sanchis Martínez, del colegio Sant Josep de la Muntanya, y el tercero fue para Paula Arcos Díaz, del colegio El Rebollet.

Todas las participantes recibieron sus correspondientes obsequios en reconocimiento a su trabajo y esfuerzo, en un acto que puso en valor la implicación de los centros educativos y el talento artístico de los más pequeños.

Además del concurso, la Fireta Infantil incorporó este año diversas actividades y talleres relacionados con la fiesta, que despertaron gran interés entre los asistentes. Entre ellas, destacó la elaboración de chapas conmemorativas, la creación de banderines y la fabricación de trabucos con pistolas de agua.

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También se mantuvieron los talleres tradicionales de “cap d’esquadra” y el desfile infantil de Moros i Cristians, que volvió a convertirse en uno de los momentos más esperados por los niños.