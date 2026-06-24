Los tres aparcamientos de Gandia ganaron cerca de 700.000 € en 2025

Los tres aparcamientos subterráneos de Gandia, los dos de titularidad municipal, Serpis-Centre Històric y Plaza del Prado, y el de la avenida República Argentina, que es privado en régimen de concesión, tuvieron un beneficio neto el año pasado de 660.908 euros. Así l recoge el estudio de viabilidad en el que se basa el gobierno local para la próxima licitación y privatización a 25 años. Además, concluye que estos son y serán rentables.

El análisis encargado a la consultora Noguera Abogados & Asesores, asegura que la concesión del servicio «es viable y presenta un perfil de riesgo relativamente bajo». El documento dibuja un escenario a futuro prácticamente idílico en el que «la demanda de plazas se mantiene estable y previsible, la estructura de costes es controlable y la explotación cuenta con mecanismos que aseguran la eficiencia y continuidad del servicio, incluyendo los ingresos por rotación, abonos, usuarios propietarios y otros servicios complementarios como la recarga de vehículos eléctricos y la publicidad». Los riesgos, concluyen, «son limitados y manejables».

La situación de partida es muy diferente a junio de 2015, donde tras los cuatro años de mandato del PP, el gobierno de izquierdas se encontró unos parkings endeudados: los números rojos eran de 13,5 millones en el Prado; 11,6 millones en el del Serpis y 1,9 millones en el de República Argentina, en total

Además de rescatar los públicos se aplicaron medidas de choque, que dieron resultado, entre ellas transformar la campa del parque Ausiàs March en una zona verde y quitar plazas de aparcamiento gratuito en la zona, poner la hora a un euro en los parkings de titularidad municipal para aumentar la rotación, y una bajada radical de los abonos.

El aparcamiento de la avenida República Argentina también ganó el año pasado (129.348 euros, según la memoria), pero cabe matizar que una vez contabilizado el llamado «reequilibrio financiero», una fórmula que pactó en su día el Gobierno de Orengo para propiciar su construcción, y que obliga al ayuntamiento a «rescatarlo», destinando cerca de un millón de euros anuales, una situación insostenible a la que por fin se le da salida con esta operación que saldrá gratis para el ayuntamiento.

Lo gestiona la UTE Espai Parking Gandia, en cuyo accionariado está ECSA al 40 %, Pavapark Movilidad (la empresa de aparcamientos de Pavasal), con otro 40 % y RKV, la sociedad del empresario Pedro Sentieri, que tiene el 20 % restante. En su día invirtieron 17 millones de euros para construir este colosal aparcamiento que atraviesa la plaza El·líptica y parte de la avenida, con 1.146 plazas, entre abonados y rotación.

El proceso para la unificación y explotación conjunta de los tres aparcamientos de Gandia está acabando ya su periodo de información pública, al que se somete durante un mes. El PP ha presentado alegaciones. Entre ellas solicita que el canon anticipado de 19 millones que pide el ayuntamiento se fraccione de forma anual durante todo el periodo de concesión.

Los populares consideran que el expediente «contiene importantes deficiencias técnicas, previsiones económicas cuestionables y decisiones que pueden perjudicar tanto a los usuarios como al propio ayuntamiento». Y también ponen el foco en las tarifas, que en su opinión «subirán de forma abusiva».

El concejal de Hacienda, Salvador Gregori, reconoce que las tarifas se incrementarán, pero matiza: «El precio en 2015 en Serpis y Prado era de 1,70 euros la hora. Hoy, aplicando el IPC de cada año, en realidad tendrían que ser de 2,20 euros, pero el precio que tendrá la hora en 2050, descontando la inflación hasta 2026, será similar o inferior a esa cifra».

Por otra parte, Gregori ha insistido en que el canon se destinará a rescatar el parking de República Argentina y a acabar las obras del polígono Sanxo Llop, y garantizó que en el nuevo pliego no habrá más «reequilibrios financieros».