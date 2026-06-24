Villalonga amplía el horario de su piscina municipal ante la ola de calor

Las altas temperaturas registradas durante la jornada de hoy, unidas a la coincidencia del 24 de junio como día festivo, han llenado las playas y piscinas de numerosos bañistas que han buscado refugio frente al calor con un baño refrescante.

Tanto el litoral como las instalaciones de ocio acuático han registrado una notable afluencia de público desde primeras horas de la mañana.

Ante este episodio de calor intenso, algunos municipios han optado por aplicar distintas medidas para facilitar a la ciudadanía espacios de alivio térmico y opciones de ocio adaptadas a la situación meteorológica.

En este contexto, el Ayuntamiento de Villalonga ha anunciado la ampliación del horario de apertura de su piscina municipal. De esta forma, las personas usuarias podrán disfrutar de estas instalaciones hasta las 21:00 horas, una medida que ya se aplicó durante la jornada de ayer con una buena acogida por parte del público.

El consistorio ha señalado que se trata de una iniciativa orientada a “ayudar a combatir las altas temperaturas y ofrecer a la ciudadanía un espacio refrescante durante más tiempo”.

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Según los datos registrados por la Agència Valenciana de Meteorologia (AVAMET), Villalonga ha alcanzado los 34,4 grados, por lo que se sitúa como uno de los municipios de la Safor con las temperaturas más altas del día, en un episodio de calor que se mantiene de forma generalizada en toda la comarca. El termómetro no ha bajado de los 30 grados en ninguna de las estaciones registradas.