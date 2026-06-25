El colectivo LGTBIQ+ de la Safor-Valldigna CLGS encarga un estudio para rescatar la figura de Garcerà, el "Borja gay" de la familia

CLGS, el colectivo LGTBIQ+ de la Safor-Valldigna, ha presentado una nueva campaña de sensibilización y recuperación de la memoria histórica con la que reivindica la figura de Garcerà de Borja "como un referente LGTBIQ+ de la Safor y del conjunto del territorio valenciano".

La iniciativa pretende poner el foco sobre una figura histórica que, según señalan desde la entidad, "ha sido invisibilizada durante siglos por una historiografía marcada por una visión heteropatriarcal de la sociedad". «La historia no es neutra. Tradicionalmente ha sido escrita desde los centros de poder y desde una mirada heterosexual y patriarcal que ha silenciado o borrado a muchas personas que no encajaban dentro de los modelos normativos de género y sexualidad», explica el presidente de CLGS, Ximo López.

La asociación considera que la recuperación de estas memorias "es una cuestión de justicia histórica y una herramienta fundamental para la construcción de referentes positivos para las personas LGTBIQ+, especialmente en entornos rurales y comarcales, donde la carencia de referentes sigue siendo una realidad".

La campaña cuenta con el asesoramiento del historiador Vicent Lloret, investigador especializado en la historia de Borja, que ha colaborado en la documentación y contextualización de los contenidos divulgativos que se difundirán durante los próximos meses.

Desde CLGS destacan que esta acción constituye sólo el punto de partida de un proyecto más amplio. En este sentido, la entidad anunció que la reivindicación de Garcerà de Borja será la primera de diversas iniciativas que se desarrollarán a lo largo de los próximos meses con el objetivo de recuperar, investigar y dar a conocer figuras históricas vinculadas al colectivo LGTBIQ+ y al patrimonio de la Safor.

Jornadas Javir Abil

Como parte de esta línea de trabajo, Vicent Lloret participará como ponente en las V Jornadas Contra la LGTBIQ+-fobia en honor a Javier Abil Orpegui, organizadas por CLGS. La conferencia servirá para profundizar en el contexto histórico de Garcerà de Borja y reflexionar sobre los mecanismos que han contribuido a la ocultación de las disidencias sexuales y de género a lo largo de la historia.

Las jornadas tendrán lugar el próximo 18 de septiembre a las 17.30 horas en la Casa de Cultura de Gandia y reunirán a personas expertas, activistas y representantes de entidades sociales para abordar diferentes aspectos relacionados con la diversidad, los derechos humanos y la memoria histórica LGTBIQ+.

Cartel confeccionado por CLGS. / Levante-EMV

La campaña está conformada por un cartel artístico de Garcerà de Borja, que va acompañado del siguiente texto: "Con sólo doce años Garcerà de Borja, hermanastro de Sant Francesc de Borja, se convirtió en Gran Maestro de la Orden de Montesa. En 1572, la Inquisición le acusó de sodomía, pero su rango le situaba fuera del alcance de la justicia real. Desterrado a Orán, ejerció de virrey en una época en la que Miguel de Cervantes le dedicó unos versos en "La Galatea". Murió a los 64 años en Cataluña, junto a su amado amigo, el matemático Jaume Falcó".

Desde CLGS han llamado a la participación ciudadana y han subrayado la necesidad de continuar construyendo una memoria colectiva más plural e inclusiva. «Recuperar a figuras como Garcerà de Borja no es solo mirar al pasado; es también reivindicar que las personas LGTBIQ+ siempre han formado parte de nuestra historia, aunque durante demasiado tiempo se las haya intentado borrar de los relatos oficiales», concluyen.