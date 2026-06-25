Comienzan en la Colegiata de Gandia las obras que evitarán el salitre en los muros y la caída de cascotes

Ya han empezado en la Colegiata de Gandia las obras de restauración de la fachada norte. Estos trabajos persiguen eliminar la entrada de humedad en los muros, que generaba salitre, y evitará filtraciones, goteras y la caída de cascotes en el interior del templo, que vienen produciendo desde hace varios años sobre todo tras episodios de fuertes lluvias y suponen un riesgo para la integridad de los feligreses y visitantes.

Las obras están impulsadas por la Fundación para la Restauración de la Colegiata, que tiene como patronos a la propia parroquia, la Generalitat, Diputación de València, Ayuntamiento de Gandia, UPV y Arzobispado. Ya estaban previstos en las actuaciones del Plan Director, que a su vez cuentan con un presupuesto total de 366.012 euros. De esta cantidad la parroquia aporta 196.757 euros, y la Generalitat 169.255 euros.

Las obras, que ejecuta Construcciones Bañuls, deben estar acabadas antes la Fira i Festes de 2026.

Los trabajos fueron presentados este jueves en rueda de prensa por parte del secretario de la fundación, Paco Ferrer, el arquitecto de la Colegiata, Jesús Roche, y el sacerdote Paco Llorens, del área de Comunicación de la parroquia.

Miembros de la fundación y de la empresa constructora. / J.C.

Las obras se harán de forma simultánea dentro del templo y por fuera. Se compaginarán con el culto religioso y con las visitas turísticas, aunque sobre estas últimas se ha decidido rebajar su precio a los 4 euros, para compensar las molestias que puedan ocasionar los trabajos de restauración.

Hay menos bancos y se han inutilizado siete capillas que ahora están cubiertas por grandes lonas negras: la del Crist de l'Empar, Sant Antoni de Pàdua, Nostra Senyora dels Dolors, la de la Immaculada, la del Cor de Jesús y la de Sant Josep, así como la antigua entrada a la capilla de la comunión. Las imágenes religiosas están protegidas en su interior. Cuando se acabe con este lado se abordará el otro.

En la anterior restauración, acometida hace apenas quince años, se decidió reconducir la bajante del agua por las gárgolas, pero, tratándose de un edificio de gran antigüedad, esta solución, más que una recuperación, supone un problema, explicaron ya que exige un mantenimiento constante, muy costoso y difícil de acometer. Desde la Colegiata señalaron que “estas obras, entre otras cosas, lo que van a traer es solución y realidad ante lo que es la Colegiata y su necesaria conservación".

Fachada exterior. / Levante-EMV

Los comparecientes también informaron que se ampliarán los fines de la fundación, para reflejar en sus estatutos algo que ya se venía haciendo, y es la puesta en valor del edificio como bien turístico y cultural, no solo patrimonial. En concreto se modifica el artículo 7.2 c) de los estatutos, relativo a la “difusión cultural”, cuya nueva redacción será la siguiente: “La difusión cultural, patrimonial y turística del monumento, promoviendo su conocimiento, visita, conservación y puesta en valor como Bien de Interés Cultural, así como el desarrollo de actividades culturales, educativas y turísticas vinculadas al mismo".

El patronato tiene previsto reunirse esta tarde para dar el visto bueno a todos estos asuntos, así como aprobar el Plan Director, redactado por los arquitectos Jesús Roche, Emilio Llácer y Guadalupe Querol.

Retablo de la Santísima Trinidad en sus trabajos de restauración. / Levante-EMV

Tal y como explicó el arquitecto Jesús Roche, el Plan Director establece diversas actuaciones prioritarias para garantizar la conservación del edificio. Entre ellas se encuentran la restauración del campanario, ya finalizada, y la intervención en la fachada norte, que se está ejecutando por segunda vez en quince años.

Además, en mayo finalizó la restauración del grupo escultórico de la Santísima Trinidad, con una inversión de 20.271 euros. De estos, 15.899 euros pertenecen a la subvención concedida por la Generalitat y los 4.372 restantes han sido sufragados por los feligreses.

Sin visitas turísticas al campanario

Por otra parte, sobre la apertura del campanario a las visitas turísticas no hay ninguna novedad, y este permanecerá cerrado un verano más. Preguntado por este asunto Paco Llorens aseguró que la fundación tiene interés en abrirlo, pero no se hará hasta que la Generalitat no abone los 150.000 euros que adeuda de las obras, aunque la cantidad la adelantó el Ayuntamiento de Gandia para que la obra no se paralizara.

Las obras acabarán antes de la Fira i Festes. / J.C.

Además, los portavoces de la fundación añadieron que antes de abrir las puertas del campanario hay que acondicionarlo para los turistas y para esto hace falta dinero. "Hay que proteger las campanas, los motores y los grafitis que se encontraron, y evitar que la gente sufra caídas accidentales", apuntó Llorens.

Los responsables de la Colegiata tampoco quieren que los turistas accedan por los locales parroquiales. Existe un proyecto que conectaría una capilla a través de una escalera que llevaría al primer nivel del campanario, pero esto requiere todavía la aprobación por parte de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat. El sobrecoste que tuvo el proyecto para recuperar la decoración pictórica original que se halló impidió destinar los fondos a estas actuaciones en materia de seguridad y accesibilidad.