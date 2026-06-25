Francesc Torralba, asesor de la última encíclica de León XIV, ofrecerá una conferencia en Oliva
La cita con el filósofo y teólogo catalán será el 27 de junio dentro del ciclo "Conversa amb...", que organiza la Concejalía de Cultura
Francesc Torralba (Barcelona, 1967) ofrecerá una conferencia en Oliva dentro del ciclo "Conversa amb...", que organiza la Concejalía de Cultura. Lleva por título "Construir horitzons en temps d’incertesa". La cita será el 27 de junio a las 19.30 horas en el Centre Polivalent, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.
Reconocido filósofo y teólogo, Francesc Torralba es profesor de la Universidad Ramon Llull, colaborador habitual de diversos medios de comunicación, como el diario "La Vanguardia" o Catalunya Ràdio, además de tener varios doctorados y una extensa obra publicada, con más de 100 libros y 2.000 artículos publicados. También que tiene una estrecha relación con el Vaticano, y ha ejercido como asesor del papa León XIV en la redacción de su primera encíclica, centrada en la inteligencia artificial. Torralba ha publicado "Anatomia de l’esperança", galardonada con el Premio Josep Pla 2026.
El acto cuenta con la colaboración de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura, y se enmarca en el ciclo de conversaciones culturales que pretende ofrecer a los vecinos un espacio cultural de reflexión sobre cuestiones de actualidad.
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