La playa de Gandia revalida sus distintivos de calidad y sostenibilidad y celebra 40 años con bandera azul

La playa Nord de Gandia se ha vuelto a situar entre las mejores playas de España después de revalidar sus principales distintivos de calidad, sostenibilidad, accesibilidad y excelencia turística. El acto de izada de banderas, celebrado esta mañana, ha contado con la presencia del alcalde, José Manuel Prieto; la regidora de Turismo, Balbina Sendra; representantes institucionales, brigadas de playa y profesionales vinculados al sector turístico, así como miembros del colectivo LGTBI.

Durante el acto se han izado la bandera azul, las banderas Qualitur y Ecoplayas, las certificaciones AENOR ISO 9001 e iSO 14001, los distintivos del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) de Calidad Turística y Sostenibilidad, así como las banderas de Playa Cardioprotegida y del Orgullo LGTBI. De manera simbólica también se ha izado la bandera de la Red Española de Destinos por la Diversidad.

La principal efeméride de este año ha sido la obtención de la 40.ª bandera azul consecutiva para la playa Nord, un reconocimiento que sitúa Gandia entre los siete únicos municipios españoles que han mantenido este distintivo desde su creación.

El alcalde, José Manuel Prieto, destacó que este logro supone “una muestra del compromiso constante de Gandia con la calidad, la sostenibilidad, la accesibilidad y la excelencia turística”. Así mismo, recordó que la bandera azul es una certificación internacional presente en más de 5.000 playas de 52 países y subrayó que la continuidad de Gandia durante cuatro décadas evidencia “el esfuerzo permanente para conservar, proteger y poner en valor uno de los principales recursos naturales y turísticos de la ciudad”.

Las previsiones para el sector este verano son optimistas. / Natxo Francés

Prieto señaló que conseguir cuarenta años consecutivos con este reconocimiento “consolida la playa Nord como una referencia turística y medioambiental del Mediterráneo y de toda España”, destacando además el trabajo conjunto realizado entre la administración local, el sector turístico y los servicios municipales para mantener los exigentes estándares de calidad requeridos por los organismos certificadores.

La ciudad revalida este año un total de 20 distintivos repartidos entre sus diferentes espacios litorales. La playa Nord concentra nueve reconocimientos, entre los cuales destacan la Bandera Azul, las certificaciones ISO 9001 e iSO 14001, la S de Sostenibilidad Turística, Qualitur, Ecoplayas, Playa Sin Humo y Playa Cardioprotegida.

Por su parte, la playa de l'Auir cuenta con seis distintivos, mientras que Marenys de Rafalcaid mantiene tres certificaciones vinculadas a la gestión ambiental y la calidad. A estos se añaden los reconocimientos otorgados en el Centro Azul del Aula Natura Marjal de Gandia y al Sendero Azul.

Además, Gandia ha recibido este año una mención especial de ámbito estatal en materia de salvamento y socorrismo, un reconocimiento que pose en valor la calidad de los dispositivos de seguridad desplegados al litoral y la apuesta municipal por la prevención y la atención tanto a residentes como visitantes.

Entre las novedades de la temporada destaca la mejora de los tres puntos de baño adaptado situados a las zonas de Illes Canàries, Manila y edificio Presidente. Gracias a la incorporación de nuevas sillas anfibias y grúas de transferencia, se amplían los recursos disponibles para personas con movilidad reducida.

Asimismo, se ha reinstalado una línea de boyas adaptadas para personas con discapacidad visual y se mantiene el sistema de banderas diseñado para personas con daltonismo, una iniciativa pionera que refuerza el compromiso de Gandia con la accesibilidad universal y la inclusión.

Previsiones

Durante su intervención el alcalde también destacó las buenas previsiones para la campaña turística estival. Según explicó, los indicadores de ocupación y llegada de visitantes mantienen una evolución positiva desde hace meses, gracias al trabajo coordinado entre el ayuntamiento, el sector turístico y todos los profesionales que operan en la playa.

Prieto agradeció especialmente la labor de los servicios de limpieza, mantenimiento, seguridad, información turística, socorrismo, baño adaptado, concesionarios y empresas colaboradoras, el trabajo diario de los cuales contribuye a mantener los elevados estándares de calidad que caracterizan Gandia.

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“Estos distintivos no son fruto de la casualidad ni de la improvisación. Son el resultado del esfuerzo conjunto y del compromiso permanente para ofrecer la mejor experiencia posible a quien nos visita y a quienes vive en nuestra ciudad”, concluyó el alcalde.