El Pont del Tonyinero entre Oliva y Dénia seguirá cerrado este verano y los vecinos urgen a su reconstrucción: "Esto no es el río Manzanares ni es necesario que lo haga Calatrava"

El verano ya llegó. En condiciones normales, en esta época del año el Pont del Tonyinero, una corta pero eficaz infraestructura que salva el río Molinell en la zona litoral entre Oliva y Dénia, sería más utilizado que nunca, tanto por los vecinos que tienen allí primeras o segundas residencias como por aquellos que quieren acceder a la playa.

Pero este no será un verano normal, porque el puente sigue cerrado al tráfico y a los peatones desde diciembre de 2025, tras detectar graves problemas estructurales fruto de años de abandono y de la circulación de vehículos pesados.

Las administraciones, en particular la Diputación de València, aunque han manifestado la voluntad de reconstruirlo por la vía de urgencia, todavía no concretan la inversión, ni la contratación de las obras, ni los plazos de ejecución. Una cosa es segura: este verano no se hará nada y el "pontet" seguirá precintado. Los alcaldes de Oliva y Dénia se desesperan. Medio puente es de Dénia y la otra mitad de Oliva.

Los vecinos afectados, que han llegado a constituirse en asociación para ver si se acelera el proceso, hicieron el martes por la tarde una primera concentración de protesta, con personas a un lado y al otro del puente, y lemas como "Volem el pontet".

Vecinos en una de las partes del puente el martes. / Levante-EMV

El Pont del Tonyinero ha pasado prácticamente desapercibido para la opinión pública durante años, precisamente porque cumplía su función: conectar de manera útil y rápida esta parte de Oliva y Dénia, que coincide con el límite provincial entre Alicante y València, con numerosas urbanizaciones y casas diseminadas. Pero desde que se cerró hay que dar un rodeo de 3,5 kilómetros para llegar a la otra parte, 7 km en total, saliendo a la carretera general N-332.

Y esto ya empieza a afectar a la vida cotidiana de los vecinos. La presidenta de la asociación, Lola Sastre, que vive a 30 metros del puente, relata que "cada vez que queremos comprar el pan, ir a la playa o hacer cualquier cosa hay que coger el coche y hacer siete kilómetros, es agotador".

Expone algunos casos particulares, como el de una mujer octogenaria sin coche que ya está pensando en cambiarse de vivienda, otra mujer que necesita un traslado diario al hospital de Dénia y la ambulancia que la recoge tiene que dar el rodeo, propietarios de casas que han empezado a poner el cartel de "se vende", o de turistas sorprendidos al encontrarse con el pastel.

Por otra parte, Sastre advierte que algunas personas están burlando las vallas y cruzando a pie bajando por el cauce, incluso ciclistas cargados con la bicicleta, con el riesgo que esto supone para su integridad.

"El puente mide dos metros y medio de ancho por 14 de largo, esto no es el río Manzanares ni es necesario que lo haga Calatrava, pedimos rapidez", señala Sastre. Las soluciones provisionales tampoco acaban de cuajar. "Se pidió una pasarela peatonal o aprovechar algún puente que instaló la UME tras la dana, pero no nos hacen caso, todo son excusas".

Los vecinos se sienten en una jaula. / Levante-EMV

Sastre señala que la presencia de este puente, construido por agricultores en 1952, ha sido clave para que en los años posteriores se levantaran las viviendas a su alrededor. "Estamos pagando la contribución, en la parte de Oliva no hay buen alumbrado público, pero al menos teníamos puente, ahora estamos aislados", se lamenta, y recuerda que hay "muchos vecinos que viven todo el año".

El cierre del puente también está causando pérdidas en algunos comercios; sobre todo un estanco, un supermercado, un restaurante y un bar cercanos. Nacho, propietario del Estanc Deveses, en el que vende varios productos, entre ellos bebidas o aperitivos, calcula que la venta ha caído un 30 % desde el cierre: "Con el rodeo ya no pasan por delante las personas que antes iban de camino a la playa, y tampoco trabajadores que almorzaban por la zona".

Gestiones para la reconstrucción

La Diputación de València y el Ayuntamiento de Oliva son las únicas instituciones que hasta ahora más se ha comprometido públicamente. Se hará un puente de nueva construcción. La Diputación de València pondrá 300.000 euros. La Diputación de Alicante todavía no se ha manifestado al respecto. El presupuesto total de las obras ascendería a 500.000 euros, aunque esta cantidad todavía no está clara.

La alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, preguntada por este periódico el pasado 12 de junio, ante la vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix, con motivo de una visita a la ciudad, respondió que "estamos esperando una reunión a cuatro bandas, entre las Diputaciones de València, Alicante y los ayuntamientos de Oliva y Dénia" y reconoció que "por muy rápido que vayamos este verano es inviable".

Pastor agradeció a la Confederación Hidrográfica del Júcar la limpieza de vegetación en la ribera del río que permitió detectar los daños en las pilastras: "Menos mal que nos dimos cuenta pronto, porque podría haber pasado una desgracia".

Los vecinos han pedido una reunión con el nuevo alcalde de Dénia, Rafa Carrió, de Compromís, que relevó recientemente al socialista Vicent Grimalt en virtud del pacto de gobierno, aunque ya se reunieron con él a finales de mayo.