Primeras promesas electorales: El PP propone acercar la hoguera de Canals a la playa de Gandia para la noche de San Juan de 2027

"¿Qué ocurriría si la tradición foguerera más emblemática de la Comunitat Valenciana se uniera a una de las playas más importantes del Mediterráneo?". Esa es la pregunta que inspira la nueva propuesta presentada por el Partido Popular de Gandia, que ha anunciado que, si gana las próximas elecciones municipales, impulsará una gran colaboración entre Gandia y Canals con motivo de la noche de San Juan de 2027.

Bajo el lema "Del cor de Canals a la mar de Gandia", la iniciativa pretende fusionar dos símbolos de la identidad valenciana: la histórica tradición del fuego de Canals y la celebración de la noche de San Juan en la playa de Gandia. En concreto, el proyecto busca conectar dos referentes únicos: la hoguera más grande del mundo, que cada año se levanta en esta localidad, y una de las festividades más multitudinarias del Mediterráneo, que es capaz de congregar a miles de personas en el litoral gandiense.

Como primer paso para materializar esta propuesta, el portavoz popular en Gandia, Víctor Soler, ha suscrito un acuerdo con el alcalde de Canals, Nachi Mira. "Queremos que Gandia vuelva a pensar en grande, que sea capaz de liderar proyectos ilusionantes, que generen actividad económica, atraigan visitantes y refuercen nuestro orgullo como valencianos", ha afirmado Soler.

La iniciativa aspira a convertir la noche de San Juan en un acontecimiento aún más especial al incorporar a la playa de Gandia la presencia de la hoguera más grande del mundo. Según Soler, se trata de "tender puentes entre municipios, poner en valor nuestras tradiciones y proyectar una imagen moderna, dinámica y ambiciosa de la ciudad".

Para el dirigente popular, el proyecto representa una nueva forma de entender la política municipal. "No se trata únicamente de organizar un evento, sino de construir una experiencia capaz de emocionar a quienes viven aquí y de atraer a miles de personas que quieran compartir una noche única en la Comunitat Valenciana", ha señalado.

Asimismo, ha defendido que la propuesta "es mucho más que un lema". "Es una forma de entender la Comunitat Valenciana, es decir, municipios que colaboran, que comparten sus tradiciones y que construyen juntos proyectos capaces de generar ilusión y oportunidades", ha manifestado.

Desde el Partido Popular sostienen que esta colaboración puede convertirse en un atractivo turístico de primer nivel para el inicio del verano, que, a su vez, podría dinamizar la actividad económica, reforzar la oferta cultural y situar a Gandia como referente de una celebración con vocación autonómica.

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"Queremos una Gandia que vuelva a ser protagonista, que recupere la ambición de liderar proyectos y de ejercer como capital, dejando atrás la resignación de repetir año tras año las mismas ideas. Gandia tiene potencial para ser mucho más y el Partido Popular está dispuesto a hacerlo realidad. Ese es el camino que proponemos para 2027", ha concluido Soler.