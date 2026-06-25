La proliferación de palomas en Gandia preocupa a los hosteleros: "Solo este mes ya han roto más de doce vasos y tiran los cuencos con los apertivos"

La elevada población de palomas en el casco urbano de Gandia se ha convertido en un auténtico problema, especialmente para los hosteleros, que ven como estos animales afectan cada día al funcionamiento y la imagen de sus negocios. "La gente cree que es una tontería, pero la situación es horrorosa", asegura Verónica García, propietaria de una cafetería situada en la plaza del Exèrcit Espanyol.

García explica que la creciente presencia de estas aves no solo genera molestias entre los clientes, sino que también supone "un problema de salubridad". "Se pasean por encima de las mesas, por lo que tenemos que estar constantemente limpiándolas y, además, molestan a la gente porque van directamente a por la comida. Ya han perdido el miedo a acercarse", relata.

La hostelera, que abrió el establecimiento hace cinco años, afirma que la situación se ha agravado notablemente en los últimos tiempos. En sus palabras, "antes venían dos o tres palomas, pero ahora se han multiplicado y puede haber más de veinte a la vez".

Palomas posadas en una de las mesas de la cafetería. / Levante-EMV

La presencia de estas aves se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los negocios de hostelería y, a su vez, acarrea pérdidas económicas. "Tiran las copas de cristal y los cuencos con el aperitivo. Solo este mes ya han roto más de doce vasos y hemos tenido que sustituir los recipientes por otros de metal", explica.

Esta problemática también repercute en la afluencia de clientes a las terrazas. "Nos sabe mal por la gente porque las palomas están en los árboles y muchas veces les caen excrementos encima. Hay clientes que prefieren no sentarse fuera, aunque siempre tenemos a algún trabajador pendiente de espantarlas y de limpiar las mesas", indica. Para minimizar las molestias, la propietaria ha optado por instalar sombrillas en la terraza.

Ante esta situación, García reclama medidas más contundentes, como la utilización de cañones de red para capturar a las aves, como ya se ha hecho en otras ocasiones, o la implantación de sistemas acústicos para ahuyentarlas.

Jaulas instaladas

Por su parte, el director de Calidad Urbana y Servicios Básicos de Gandia, Sebas Gálvez, anima a los afectados a trasladar sus quejas al consistorio para poder estudiar cada caso. Según explica, el ayuntamiento ya dispone de jaulas instaladas en algunos edificios municipales que permiten capturar a las palomas y trasladarlas posteriormente a refugios. Esta medida también puede aplicarse en comunidades de vecinos, siempre que exista consenso entre todos los propietarios.

"A través de la empresa de control de plagas se analizan las zonas donde existe una problemática concreta", señala Gálvez, quien recuerda que anteriormente se utilizaba pienso esterilizante para controlar la población, aunque actualmente esta práctica está prohibida. "Las palomas tienen una tasa de reproducción muy alta y la situación se agrava cuando la gente las alimenta", advierte.

El ayuntamiento instaló el año pasado redes en distintos puntos de la ciudad, como la plaza del Prado y la plaza Major, donde llegaron a capturarse cerca de 500 ejemplares.

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La sobrepoblación de palomas también preocupa al Partido Popular de Gandia, que el pasado mes de abril presentó una moción, como ya ocurrió en 2024, para impulsar un plan específico de control. La iniciativa reclamaba "un plan integral, estable en el tiempo, con medios suficientes y criterios técnicos claros que aborde simultáneamente el control de la sobrepoblación de palomas, la prevención de nuevos focos y la limpieza intensiva de las zonas afectadas".