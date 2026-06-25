Tavernes de la Valldigna busca enamorar con su programación de verano para todos los públicos

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna ha lanzado la campaña ‘"Enamora’t de Tavernes" para presentar la programación de verano. Una propuesta pensada para disfrutar del municipio, de su playa y sus espacios con una amplia oferta cultural, festiva, deportiva y de ocio para todas las edades. La programación de este año combina nuevas propuestas con actividades ya consolidadas que cada verano cuentan con una gran participación con el objetivo de ofrecer alternativas para niños, jóvenes, familias y público adulto durante los meses de verano.

Una de las novedades es "Tavernes sona en l’estiu", una iniciativa de conciertos de grupos locales todos los jueves a las 21 horas en diferentes ubicaciones de la playa, para poner en valor el talento de los cantantes y músicos del municipio y ofrecer noches de verano con música en directo.

La programación arrancará con la celebración de la Fiesta del Orgullo los días 3 y 4 de julio en una cita reivindicativa del colectivo LGTBI. Viernes habrá Noche de Bingo en La Mordidita y el sábado el público podrá disfrutar del espectáculo ‘Cabaret del tiempo’ con Rosa López, Xenon Spain, Emilio Roden, Yeray y Jess Acróbata.

Entre las propuestas culturales y festivas destacan algunas de las citas más consolidadas del calendario como la Fira de Sant Jaume (del 24 al 26 de julio), el Festival Internacional Sete Sóis Sete Luas (8 de julio y del 10 al 14 de agosto), el Porrat del Clot (8 de julio), el Festival de Corales Cançons a la Mar (2 de agosto) y la Gastroweek, del 26 al 30 de agosto.

La música tendrá un papel protagonista con actuaciones destacadas como las de la SIUM (26 de julio), la Big Band (23 de julio) y como novedad el concierto de la Banda Municipal de Barcelona (17 de julio) o el espectáculo de fusión de fagot y flamenco ‘Inferencia’ con un bailador acompañado del único fagotista flamenco del mundo.

El verano también estará marcado por las celebraciones tradicionales festivas y religiosas como Sant Cristòfol (4 de julio), las fiestas del Santíssim Crist de la Sang (del 8 al 12 de julio), la Verge del Carme (16 de julio) o Sant Llorenç, el 10 de agosto.

En cuanto al ámbito deportivo, la programación incluye actividades de diferentes disciplinas con propuestas como la Volta a Peu a la Platja 8K, como siempre el primer viernes de agosto, así como varios campeonatos de pádel, voleibol, tenis mesa, baloncesto, futbito o el de pádeltruc.

Además se mantendrán las actividades deportivas de gimnasia funcional y se vuelve a apostar por actividades de envejecimiento activo para la gente mayor como el baile adaptado, baile en línea y pilates, pensadas para fomentar la actividad física y la participación ciudadana durante el verano.

Los más pequeños tendrán la propuesta "Tavernes juga" todos los martes por la tarde en la avenida de la Marina con actividades y juegos infantiles.

La juventud también tendrá su espacio con una programación impulsada por la Infojove con actividades de arte urbano, "gaming factory", "water sports" o talleres de cocina saludable, entre otras propuestas.

Y desde Fomento Local se han programado actividades de puertas abiertas como la Jornada d’Agricultura Ecològica y Acció Inserta Espais en Blau.

Una playa viva en verano

La alcaldesa, Lara Romero, destacó que “con esta campaña queremos que este verano nuestro pueblo esté más vivo que nunca”. En este sentido, explicó que “hemos preparado una programación muy completa, con actividades pensadas para que todas las personas, independientemente de su edad, encuentran una propuesta para disfrutar de Tavernes. Niños y niñas, jóvenes, familias, personas mayores y visitantes tendrán una oferta variada de cultura, música, deporte, tradiciones y ocio durante todo el verano”.

Romero también remarcó la apuesta por el talento local que supone "Tavernes sona en estiu", que dará protagonismo a los grupos y músicos del municipio. “Creemos en nuestra gente y queremos poner en valor todo el potencial cultural que tenemos en Tavernes. Por eso, este año nuestros artistas también serán protagonistas de las noches de verano”.

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Finalmente, la alcaldesa incidió “en el objetivo de continuar consolidando una playa dinámica, viva y atractiva, donde siempre pasan cosas, que genero convivencia, actividad y también un impacto positivo para el comercio, la hostelería y el turismo. Queremos que quien nos visite se enamore de Tavernes y que quién vive aquí se sienta orgulloso del pueblo que estamos construyendo entre todos”.