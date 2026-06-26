Compromís per Gandia organiza un encuentro para debatir el futuro de la educación pública valenciana

“Parlem d’Educació. Parlem de futur” es el título del acto que ha organizado Compromís per Gandia para el próximo miércoles 1 de julio, a las 19:00 horas, en Foment AIC (calle Sant Francesc de Borja, 56).

El acto pretende ser un espacio de diálogo y reflexión sobre el presente y el futuro de la educación pública en el País Valencià, coincidiendo con la huelga educativa indefinida que sacó a los docentes de las aulas durante cerca de un mes. Durante el acto, participarán Gerard Fullana, diputado en Les Corts y portavoz de Educación de Compromís, y Carlos Fuster, representante de Docents de la Safor en Lluita. La presentación irá a cargo de Raquel Esteve, responsable de Educación de Compromís per Gandia.

Para Compromís, "la educación pública vive un momento decisivo, marcado por los recortes, los ataques al valenciano, la falta de planificación y las decisiones del gobierno PP/VOX, una situación que está generando una gran preocupación entre la comunidad educativa".

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Por ello, animan a toda la ciudadanía, especialmente a la comunidad educativa, a participar en este encuentro abierto para compartir reflexiones y seguir defendiendo una educación pública, de calidad y en valenciano.