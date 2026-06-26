Un corredor verde, más sombras y la humanización de la travesía: Así es el nuevo modelo urbano para Xeraco 2050

El primer debate ciudadano del proyecto Xeraco 2050 se ha centrado en el urbanismo del futuro en la localidad. La primera mesa, moderada por el periodista David Pérez, abordó durante la tarde de ayer cuestiones como la humanización de la travesía de la carretera N-332 a su paso por el municipio, las conexiones norte con el polígono y la playa, la conservación del casco antiguo, la unión de los dos núcleos urbanos mediante un corredor verde y la mejora de los espacios públicos.

La charla, concebida como un espacio de reflexión compartida entre ciudadanía, entidades, profesionales y colectivos locales, contó con la participación del redactor del Plan General de Ordenación Urbana, Paco Ávila; los arquitectos Carlos Rizo y Núria Rodríguez; y el catedrático y pintor Enrique Bofí.

A lo largo del coloquio, los ponentes analizaron los errores del pasado que, según coincidieron, deben evitarse tanto en el casco urbano como en la zona de la playa. En palabras de Bofí, fueron fruto de una etapa en la que “no existía sensibilidad por la naturaleza y solo se daba importancia a la expansión”.

Conclusiones futuras

De cara al futuro, la arquitecta Núria Rodríguez defendió la necesidad de “crecer con conocimiento y moderación, expandiéndose con sentido común” y puso el acento en la conexión entre la playa y el pueblo. Además, señaló que el municipio tiene oportunidades de mejora en movilidad, como la creación de un anillo ciclopeatonal que unifique los distintos tramos existentes. En la misma línea, el arquitecto Carlos Rizo destacó que el carril bici entre el pueblo y la playa ha supuesto “un antes y un después”, aunque aún existe margen de mejora, especialmente en la conexión con otros espacios.

Los participantes coincidieron en todo momento en la necesidad de un crecimiento urbanístico “de calidad”, en palabras de Paco Ávila, que debe ser “compacto y compatible con las zonas protegidas”. En este sentido, recordó que la planificación ha incorporado un incremento de las zonas verdes, que han pasado de 8 a 18 millones de metros cuadrados, y subrayó la importancia de poner en valor lo ya existente y lo no protegido. También se apuntó que la marjal será un elemento clave en el diseño futuro del territorio.

El debate también abordó aspectos cotidianos relacionados con la calidad urbana. Tanto Enrique Bofí como Núria Rodríguez coincidieron en la necesidad de incorporar sombra en las calles, aumentar las zonas verdes en las plazas y superar el modelo de las “plazas duras”, con el objetivo de lograr espacios exteriores más habitables. Como ejemplo, se planteó la creación de un corredor verde entre el pueblo y la playa, con arbolado que proporcione sombra a lo largo del recorrido.

Finalmente, Carlos Rizo destacó como retos prioritarios la conexión por el norte y la humanización de la travesía. Por su parte, Paco Ávila subrayó que, aunque ambos núcleos no llegarán a unirse físicamente debido a la existencia de suelo protegido, el objetivo debe ser lograr una conexión fluida entre ellos y dotarlos de servicios e infraestructuras suficientes.

Otras mesas

Esta ha sido la primera mesa de un calendario de encuentros que continuará durante los próximos meses. En las próximas semanas está prevista una segunda sesión dedicada al turismo, otro de los grandes esos estratégicos de Xeraco 2050.

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El proyecto también abordará posteriormente aspectos relacionados con la actividad económica y las relaciones sociales, con el objetivo final de elaborar una visión compartida de pueblo que sirva de guía para la toma de decisiones futuras.