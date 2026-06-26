Ecoembes lanza en Oliva la sexta campaña 'Reciclar para ConserMar' para concienciar en playas valencianas

La playa de la Mitja Galta de Oliva ha sido el escenario elegido por Ecoembes para poner en marcha la sexta campaña "Reciclar para ConserMar", que cuenta con el apoyo de la Conselleria de Medio Ambiente y que pretende impulsar la concienciación ambiental en las playas de la Comunitat Valenciana.

El proyecto persigue la interacción cara a cara con los usuarios de las playas con motivo de la elevada afluencia en estas próximas fechas estivales. La iniciativa pone en valor la importancia del reciclaje en estos espacios y busca mantener el compromiso y los hábitos adquiridos, ya no solo en el ámbito doméstico, sino también en entornos naturales como nuestras costas. El objetivo de esta actuación es sensibilizar, informar y concienciar sobre la importancia de depositar en el contenedor amarillo los envases de plástico, metal y briks y en el contenedor azul, el papel y cartón.

Asimismo, incide en la necesidad de frenar la "basuraleza", es decir, el abandono de residuos en la costa. Para ello, desde el stand de Ecoembes los educadores ambientales animarán a participar en diferentes actividades formativas y juegos como La Ruleta del Reciclaje, Ecoparaula, Verdadero o Falso y El Wingo del Reciclaje.

La campaña también incluirá actividades dirigidas a los más pequeños, como juegos, talleres o pequeños teatros infantiles con el objetivo de fomentar el compromiso con el reciclaje desde edades tempranas y formar futuras generaciones más conscientes y respetuosas con el medio ambiente. Estas actividades están dirigidas tanto a los niños que estén disfrutando de la playa con sus familias como a los alumnos de las Escuelas de Verano de los municipios costeros que visiten la campaña.

El concejal de Medio Ambiente de Oliva, Enrique Parra, ha agradecido que Ecoembes elija la ciudad como "primer municipio de la campaña, ya que se trata de una campaña necesaria". En sus palabras, "acabamos de pasar San Juan y hemos visto la cantidad de residuos que los usuarios de las playas siguen dejando en la costa. Todo lo que sea concienciar para mantener limpios y en buenas condiciones nuestros espacios naturales, así como el reciclaje, bienvenido sea".

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Por su parte, la delegada de Ecoembes en la Comunitat Valenciana, Sonia Poveda, afirma que esta campaña "se ha consolidado como la campaña referente en la concienciación medioambiental en las playas de la Comunitat Valenciana". Añade: "En esta sexta edición seguimos avanzando, desarrollando nuevas propuestas y contenidos lúdicos y formativos para multiplicar el impacto de la iniciativa y sumar más ciudadanos comprometidos con un futuro sin residuos.”