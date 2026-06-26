Gandia se blinda ante las danas: 11 millones de euros en tanques de tormentas o sistemas de alerta para evitar nuevas inundaciones

La trágica dana del 29 de octubre de 2024, así como los distintos episodios de lluvias intensas registrados en los últimos años, entre ellos la histórica tormenta del pasado mes de octubre de 2025, que dejó más de 100 litros por metro cuadrado en apenas una hora en Gandia, han llevado a los ayuntamientos a incrementar las inversiones en materia de prevención. Los consistorios buscan minimizar el impacto de estos fenómenos, proteger la seguridad de la ciudadanía y reducir el riesgo de inundaciones.

El Ayuntamiento de Gandia destinará 11 millones de euros hasta 2035 para acometer una serie de actuaciones, que desarrollará la empresa mixta de Actuaciones Ambientales Integrales, para garantizar el futuro hídrico de la ciudad y la eficacia frente a alertas climáticas.

La construcción de un nuevo tanque de tormentas en la zona norte de la playa, junto al hotel Tres Anclas, concentra la mayor inversión, que se eleva hasta los ocho millones de euros. Esta infraestructura contará con una capacidad de 6.000 metros cúbicos y, a su vez, complementará las instalaciones ya existentes con el fin de incrementar la capacidad de almacenamiento temporal de aguas pluviales y, así, optimizar el funcionamiento de la red y mejorar la protección frente a inundaciones en el litoral.

Depósito a cielo abierto

Entre las actuaciones, también se contempla la construcción de un depósito a cielo abierto en la avenida Enginyer Navarro Reverter, una de las zonas donde se produce una mayor acumulación de agua cuando se producen episodios de lluvias intensas. La obra, con una inversión de 825.000 euros, permitirá almacenar 5.000 metros cúbicos de agua y, a su vez, reducir el riesgo de embalsamientos mientras se ejecuta la solución estructural definitiva prevista para esta cuenca de drenaje.

Izquierdo, Prieto y Vila, durante la presentación de las actuaciones. / Natxo Frances

Concretamente, y como ha explicado el alcalde de la localidad, José Manuel Prieto, la ciudad se encuentra a la espera de la ejecución del futuro tanque anti-DSU de Mar 2, que depende de la Generalitat Valenciana. Este proyecto, con un coste estimado de seis millones de euros y una capacidad de unos 10.000 metros cúbicos, evitaría la inundación de áreas residenciales entre el distrito de Corea y el Grau y daría servicio al último tramo de la avenida de la Mar.

El plan también contempla una primera fase de impermeabilización de los colectores de la zona de Kentucky, con una inversión superior a los 100.000 euros, así como estudios para mejorar la inundabilidad en varios puntos de los Marenys de Rafalcaid, especialmente en el entorno de la calle del Timó.

Aviso a la ciudadanía

A estas actuaciones se suma la puesta en marcha, a principios del próximo año, de un sistema de alerta temprana ante inundaciones para prevenir a la ciudadanía. El proyecto, estimado en 881.700 euros, contempla una plataforma avanzada de predicción meteorológica que integrará datos de pluviómetros, estaciones meteorológicas, sensores propios y el radar de la AEMET para anticipar posibles crecidas y activar con mayor rapidez los protocolos de emergencia. La concejala de Medio Ambiente, Alícia Izquierdo, ha reivindicado la importancia de anticiparse a estos fenómenos. "La dana nos demostró la importancia de avisar unas horas antes y activar los protocolos necesarios", ha reiterado.

Por último, se destinarán cerca de 500.000 euros a la mejora de la red de abastecimiento de agua de Marxuquera. Estas actuaciones permitirán sustituir los tramos de tubería más deteriorados y parte de la conducción principal que abastece la zona, reduciendo fugas y mejorando la calidad del servicio.

El alcalde de Gandia ha insistido en la importancia de estas actuaciones, ya que, en sus palabras, "todos somos conscientes de que el cambio climático es una realidad y de que la cuenca mediterránea es una de las zonas que más sufrirá sus consecuencias. Las lluvias torrenciales, los episodios de calor extremo o las inundaciones que antes parecían excepcionales hoy exigen respuestas por parte de las administraciones".

Más de 40 millones en dos décadas

El propio Prieto ha recordado que el consistorio ha destinado más de 40 millones de euros durante las dos últimas décadas en actuaciones vinculadas al ciclo integral del agua, colectores pluviales e infraestructuras hidráulicas, cuya eficacia se pudo comprobar tras los episodios de lluvias torrenciales del pasado 2025.

Izquierdo también ha recalcado el compromiso del ayuntamiento con el medio ambiente y la sostenibilidad y, a su vez, "el convencimiento de que hay que actuar frente a las amenazas reales del cambio y la emergencia climática". Añade: "Por ello apostamos por la construcción de infraestructuras que nos ayuden a prevenir y minimizar sus impactos. Algunas pueden parecer invisibles, como los depósitos de tormentas, pero otras pasarán a formar parte de los espacios públicos de la Gandia Verde que queremos y que estamos construyendo".

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En este sentido, el concejal de Gobierno Interior, Seguridad y Proximidad, Adrià Vila, ha explicado que el programa de inversiones ha sido diseñado de acuerdo con los ingresos previstos por la empresa mixta hasta la finalización del contrato en 2035, por lo que se garantiza la viabilidad económica de todas las actuaciones.