Gandia reclama a la Generalitat mejoras urgentes en el servicio de la ITV

El pleno de Gandia, celebrado este viernes, ha aprobado una declaración institucional, subscrita por todos los grupos municipales, en que se reclama una mejora del servicio que presta la estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la ciudad ante las dificultades que encuentren los usuarios para obtener cita previa en plazos razonables. La iniciativa pone de manifiesto la saturación que afecta desde hace tiempo las estaciones de ITV de la Comunitat Valenciana y, de manera particular, la de Gandia, donde los retrasos para conseguir cita pueden llegar a varios meses.

La ITV constituye un servicio esencial y obligatorio para poder circular, por lo cual las demoras en la atención generan importantes inconvenientes para la ciudadanía. Según recoge la declaración institucional, esta situación "obliga en muchos casos los usuarios a desplazarse a otras estaciones para realizar la inspección, con el consiguiente perjuicio económico y de tiempo".

Ante esta realidad, la corporación municipal ha acordado solicitar a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, de la cual depende la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (Sitval), que adopte "las medidas necesarias para mejorar la prestación del servicio a la estación de Gandia".

En concreto, el ayuntamiento insta la administración autonómica a articular los mecanismos oportunos, tanto en materia de personal como de organización y horarios, con el objetivo de reducir los tiempos de espera y garantizar una atención adecuada a la demanda existente.

Otros asuntos

Otra de las aprobaciones destacadas de la sesión ha sido la declaración institucional en apoyo al reconocimiento de la Policía Nacional como profesión de riesgo, una iniciativa que ha contado con el apoyo unánime de todos los grupos municipales con representación en la corporación.

La propuesta expresa el apoyo del consistorio a una reivindicación histórica de los miembros de la Policía Nacional y de las organizaciones representativas del colectivo.

En el texto aprobado se destaca el papel fundamental que ejerce la Policía Nacional en la protección de los derechos y las libertades de la ciudadanía, la preservación del orden público y la defensa del Estado de derecho. Así mismo, se pone de manifiesto que los agentes desarrollan diariamente funciones que comportan una especial peligrosidad, enfrentándose a situaciones de riesgo derivadas de la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia violenta y otras amenazas para la seguridad pública.

La declaración señala que esta realidad supone una exposición permanente a riesgos físicos y psicológicos que exceden los asumidos por la generalidad de los empleados públicos, motivo por el cual considera necesario adecuar el marco jurídico vigente a las características específicas del servicio que prestan los miembros de la Policía Nacional.

A través de los acuerdos adoptados, el Ayuntamiento de Gandia insta el Gobierno de España a impulsar las modificaciones legislativas necesarias para hacer efectivo este reconocimiento y a adoptar las medidas oportunas para que tenga reflejo en el régimen jurídico, laboral y de protección social aplicable al colectivo.