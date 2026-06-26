Oliva celebra este domingo la 20 ª Matinal Motera con pilotos acrobáticos y exposición de clásicas

Oliva acogerá este domingo la 20 ª edición de la Matinal Motera en las instalaciones del Parc de l’Estació de la localidad. El evento está organizado por la Associació de Motos Clàssiques d’Oliva que preside Paco Oltra “Soqueta” con el apoyo del Ayuntamiento de Oliva.

Cientos de motoristas se congregaran en este evento que tendrá como atracción principal la presencia de los grandes pilotos acrobáticos españoles Edu Rodríguez y Emilio Zamora, que harán las delicias de los asistentes con sus piruetas.

A partir de las 9 h, se llevará a cabo el tradicional almuerzo popular con dos bebidas para los participantes y con un sorteo de regalos ofrecidos por diferentes casas colaboradoras. A partir del mediodía, se realizará una vuelta turística por el término municipal de Oliva con la participación de todas las motos.

Además también se podrá ver, un año más, una exposición de motos clásicas de otras épocas cedidas por componentes de diversas asociaciones de motos clásicas de la comarca de la Safor y de zonas próximas.

El sábado 27 de junio tendrá lugar en la misma zona un tardeo con música en directo a cargo de DJ reconocidos de la comarca. Se espera que lleguen moteros procedentes de otros clubes de la Comunidad Valenciana así como de otras zonas próximas.

Noticias relacionadas

La Matinal Motera de Oliva cuenta con el apoyo del departamento de Comercio del Ayuntamiento de Oliva además de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana y la colaboración, un año más, por parte de la Associació de Comerciants d’Oliva (ACCO).