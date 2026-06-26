Oriana, venezolana residente en Gandia: "Dos tías y una prima siguen desaparecidas en La Guaira, siento mucha impotencia al no estar allí"

Oriana, una joven venezolana residente en Gandia desde hace tres años, tiene desaparecidas a esta hora a dos tías y a una prima, que residen en la ciudad costera de La Guaira, una de las más castigadas el miércoles por el doble terremoto de Venezuela.

Otra prima que vive en Caracas, tras conocer el suceso, se dirigió rápidamente y muy preocupada en coche hacia La Guaira, concretamente el barrio de Playa Grande. Sobre las once de la noche, madrugada en España, esta última le envió a Oriana por Whats App un vídeo desgarrador donde, apenas con la luz de la linterna del teléfono móvil, buscaba desesperada a sus familiares. "Ya han pasado 24 horas, y siguen debajo de los escombros, cada vez se hace más difícil encontrarlas, ahí no hay señales de vida por ningún lado, además ellas viven en una planta baja de un bloque de varias alturas, aunque no perdemos la esperanza", relata Oriana.

Para ver este vídeo suscríbete a Levante-EMV o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Redacción Levante-EMV

La comunidad de venezolanos residentes en España, de los cuales 765 en Gandia, según datos del INE, aunque podrían ser muchos más, está en vilo desde aquella tarde del día de San Juan, una fiesta que en Venezuela se celebra en familia, en las casas. Apenas han pegado ojo, por la diferencia horaria, pendientes de las noticias de sus allegados, familiares o amigos.

Desconfían de la información oficial que suministra el Gobierno de la República. El Whats App de los familiares y en general las redes sociales están siendo la vía más directa para conocer la situación, aunque sea parcial y no puedan tener una visión de conjunto en el país, cosa que también les crea ansiedad.

Oriana trabaja en Chocolate con Pimienta, un restaurante de comida venezolana ubicado en Gandia, en el número 68 de la avenida República Argentina. Es un negocio familiar, donde trabajan nueve personas, abierto desde hace un año y medio, y un punto de encuentro de sus compatriotas. "Pero desde el miércoles no vienen a tomar nada, solo tenemos clientes españoles, estamos todos muy preocupados, por los nuestros que tenemos allá y por el país en general", matiza Iliana Lozano, una de las encargadas.

"Sentimos mucha impotencia por estar aquí y no poder ayudar, y por ver cómo en el país faltan recursos, en general pero sobre todo cuando pasan estas emergencias", se lamenta Iliana.

Ella es del oriente, de Ciudad Bolívar, pero su marido, Alfonso, y la familia de este son de Caracas y de la cercana Maracay, donde también se extiende la devastación. Durante unas horas de angustia no pudieron contactar con dos hermanos, que afortunadamente están bien. Pero sus familiares cercanos les siguen enviando vídeos y fotos: aunque ellos se hayan salvado y la casa no se haya derrumbado, también hay daños que costará mucho reparar: grietas, puertas que no cierran, tuberías rotas tirando agua por todas partes.

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Solidaridad

Pero de forma paralela empiezan a surgir las iniciativas solidarias. La Asociación de Venezolanos en la Comunitat Valenciana fletará un avión en los próximos días. Chocolate con Pimienta es uno de los puntos de recogida. Piden alimentos no perecederos, productos de higiene y medicamentos. Los mismos trabajadores del restaurante se encargarán de transportar el material a la capital, València.