La película rodada en Tavernes de la Valldigna se estrena hoy en la gran pantalla

Las calles de Tavernes de la Valldigna se convirtieron el pasado mes de marzo de 2025 en el escenario de una película que hoy verá la luz. "Morir no siempre sale bien", la nueva producción dirigida por Claudia Pinto, ganadora de un premio Goya en 2024 por el documental "Mientras seas tú", se estrena hoy en la gran pantalla. De este modo, esta conocida localidad de la Safor también tendrá un papel protagonista en las salas de cine de toda España.

Algunas de las escenas de esta ficción, que cuenta en su reparto con Carmen Arrufat, Ana Wagener, Daniel Pérez Prada y Tamara Casellas, fueron rodadas en el entorno del polideportivo municipal y en el paseo Colón, donde en aquellas fechas se encontraban instaladas las atracciones de la feria de Fallas. Precisamente, en esta localización participaron decenas de personas que se presentaron al casting de figurantes, muchos de ellos vecinos y vecinas de la propia localidad, que tuvieron la oportunidad de formar parte de esta producción cinematográfica.

Por otra parte, también se grabaron varias escenas en la plaza del Escriptor Rafael Chirbes, junto a la Casa de la Cultura y la biblioteca municipal de la localidad. Este espacio fue transformado para simular el exterior de una comisaría de la Policía Nacional, por lo que se convirtió durante varios días en uno de los puntos neurálgicos del rodaje.

El pabellón cubierto, por su parte, desempeñó un papel fundamental en la logística de la producción, ya que se habilitó como centro de operaciones para el equipo técnico y artístico. Allí se instalaron los servicios de maquillaje, peluquería, vestuario para los extras y el servicio de catering, lo que dio soporte a las numerosas trabajadoras y trabajadores que participaron en la grabación.

Tavernes de la Valldigna se convirtió en escenario de este rodaje después de meses de gestiones por parte del consistorio, que facilitó todos los trámites necesarios para el uso de la vía pública y colaboró activamente para hacer posible la llegada de la producción al municipio. Ahora, solo queda acudir al cine para descubrir la historia que esconde "Morir no siempre sale bien" y comprobar si entre los figurantes aparecen rostros conocidos de la localidad.

Sinopsis

La ficción, en clave de comedia negra, narra la historia de Rosario, cuyo marido y su hermano pierden el trabajo tras ser víctimas de un despido improcedente. Asfixiados por las deudas y sin apenas alternativas, ambos toman una decisión extrema: secuestrar el cadáver de su antiguo jefe para exigir un rescate a su familia.

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Sin embargo, Inés, la viuda del fallecido y perteneciente a una acomodada familia, junto a sus hijos, tiene otros planes que complicarán la situación. El inesperado encuentro entre dos mundos completamente opuestos dará lugar a una serie de acontecimientos en los que ambas familias acabarán intercambiando mucho más que un cuerpo.