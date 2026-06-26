Piles salda toda su deuda municipal por primera vez en su historia

El Ayuntamiento de Piles atraviesa uno de los mejores momentos de su historia económica. Así lo reflejan las cifras. El consistorio vivió ayer una jornada histórica al cancelar por completo su deuda municipal tras la aprobación de una modificación de crédito durante el pleno. Se trata de la primera vez que ocurre en la historia reciente de la localidad.

La alcaldesa de Piles, Cristina Fornet, ha calificado el momento como "un día histórico", ya que, según destaca, "Piles tendrá deuda cero por primera vez desde que existen registros". La modificación de crédito salió adelante con seis votos a favor del equipo de gobierno y tres abstenciones, mientras que dos concejales de la oposición no asistieron al pleno. Lamenta que la oposición no votara a favor: "Parece que no tienen ganas de que el pueblo evolucione".

Fornet ha subrayado que este logro supone "un hito muy importante para nuestro pueblo, fruto de una gestión económica responsable, rigurosa y siempre orientada al interés general". En este sentido, ha querido agradecer la labor realizada por los funcionarios municipales: "Quiero reconocer el trabajo que han hecho para llegar hasta aquí y reafirmar nuestro compromiso con una gestión transparente, prudente y al servicio de la ciudadanía".

La alcaldesa ha señalado, por otra parte, que liquidar la deuda permitirá al ayuntamiento afrontar el futuro con mayor estabilidad, menos cargas financieras y una mayor capacidad de inversión en áreas esenciales como los servicios públicos, las infraestructuras y la mejora de la calidad de vida de los vecinos de Piles.

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Tras alcanzar este objetivo, Fornet asegura que el municipio inicia una nueva etapa que facilitará la puesta en marcha de nuevas inversiones. Entre las actuaciones previstas en los presupuestos de este año figura la renovación de las calderas de varios edificios municipales, como la 'escoleta' y el polideportivo.