Un sindicato alerta que faltan 24 enfermeras más en la UCI del hospital de Gandia

Una treintena de profesionales sanitarios, convocados por el Sindicato de Enfermería Satse, ha protestado esta mañana a las puertas del hospital comarcal Francesc de Borja, en Gandia, para denunciar la falta de personal de enfermería en este centro sanitario. La situación es "crítica", advierten, especialmente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), algo que sufren tanto los pacientes, "con demoras y falta de atención digna", como los sanitarios, que se muestran "agotados e impotentes". El sindicato UGT también denunció la sobrecarga de la UCI.

La protesta, entre pitos y sirenas y con lemas como "Paciente, escucha, por ti va esta lucha" o "Conselleria, en Gandia falta enfermería", ha servido para visibilizar el hartazgo del personal, que se niega "a seguir permitiendo que la desidia de la Conselleria de Sanidad ponga en riesgo la salud de la ciudadanía", según señalaron fuentes sindicales.

Las trabajadoras exigen a la dirección del hospital y a la Conselleria de Sanidad la contratación de más enfermeras para todo el hospital y, de forma inmediata, para la UCI, un servicio "crítico" que se encuentra "al borde del colapso". «La gerencia del hospital está sometiendo a las trabajadoras a una presión intolerable, por lo que está normalizando la precariedad a costa de la salud de sus empleadas», aseguran los portavoces de Satse.

La protesta se sustenta en un estudio técnico realizado por el propio Sindicato de Enfermería sobre las "necesidades reales" de la plantilla en la UCI, que está catalogada para atender un nivel de gravedad 2. El documento constata las condiciones en las que desempeñan su labor diaria tanto las enfermeras como las técnicas en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE).

Dos personas pasan frente a la protesta, este viernes en el hospital de Gandia. / Levante-EMV

El sindicato alerta de que "la falta de previsión y el déficit crónico de personal están minando la salud física y mental de unas profesionales que se ven obligadas a soportar un esfuerzo que no sería necesario si desde la gerencia se impulsase el aumento de las enfermeras en la UCI".

En la actualidad, la UCI del hospital de Gandia tiene 13 camas disponibles, un volumen que en opinión del sindicato "no se corresponde en absoluto con los recursos humanos asignados". El análisis de Satse, basado en las recomendaciones del Ministerio de Sanidad (1,6 pacientes por enfermera), determina que, para asegurar unas ratios mínimas de calidad y seguridad asistencial, el servicio necesitaría de 18 enfermeras cuando la ocupación de la UCI sea de 9 camas (3 más de las actuales en el turno de día y otras 3 más para cubrir el de noche), y de 24 más cuando la ocupación de la UCI es total, a razón de 4 enfermeras más en el turno de día y otras 4 más por la noche.

Saturación en verano

En el hospital de Gandia la ocupación total de la UCI se repite durante los meses de invierno, sobre todo con el pico de la gripe, y la temporada estival y en muchos otros días a lo largo del año. El sindicato recuerda que el hospital "sufre una altísima presión demográfica en verano debido a la ocupación turística, multiplicando el número de pacientes críticos sin que el hospital adecúe sus recursos". El sindicato ya ha aportado este estudio a la gerencia del Departamento de Salud de Gandia.

Lectura del manifiesto. / Levante-EMV

Por otra parte, se leyó un manifiesto en el que también hicieron hincapié en el estado físico y emocional de los sanitarios. "Estamos agotados de trabajar sin los recursos suficientes y de ver cómo la calidad asistencial se resiente", aseguraron, y pidieron la implicación de toda la ciudadanía "porque esto es un problema de toda la sociedad".

El Sindicato de Enfermería advierte que esta concentración "es solo el primer paso de una ofensiva sindical que no cesará hasta que se dote a la UCI de los recursos humanos necesarios". La organización exige "que se abandone de inmediato la política de parches y se contrate de forma estable al personal de enfermería demandado para garantizar la seguridad de los pacientes de la UCI, primando el derecho a una salud de calidad frente a criterios puramente económicos y los recortes encubiertos".

Este periódico intentó contactar el viernes con el hospital para recabar su versión, sin obtener respuesta.