Tavernes de la Valldigna acondiciona los accesos a la playa tras los daños causados por el temporal: "Hemos hecho todo lo posible para llegar al verano en las mejores condiciones"

El temporal Harry dejó hace cinco meses una imagen desoladora en la playa de Tavernes de la Valldigna. El fuerte oleaje no solo provocó el derrumbe de varias terrazas de un edificio situado en la avenida de la Marina y el posterior desalojo de varios vecinos, sino que también dañó accesos, pasarelas, lavapiés y otros elementos del litoral, además de arrastrar cerca de 60.000 metros cúbicos de arena.

Durante las últimas semanas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha repuesto la arena perdida a la espera de la Declaración de Impacto Ambiental necesaria para ejecutar las obras de regeneración de la playa de la Goleta de Tavernes y el Brosquil de Cullera. «Los trabajos de reposición de arena ya han concluido y los resultados son visibles», señala el concejal de Servicios Públicos, José Enrique Cuñat.

A estas actuaciones se han sumado los trabajos realizados por el ayuntamiento para acondicionar la costa de cara a la llegada de vecinos y turistas durante la temporada estival. Entre las intervenciones más recientes, la brigada municipal ha construido escaleras de madera con barandillas de protección para garantizar un acceso más seguro en las zonas afectadas por el temporal y por el desnivel generado en la arena.

Como explica el edil, «los operarios municipales han actuado en aquellas entradas que presentaban mayores dificultades debido al desnivel, con el objetivo de facilitar el paso y mejorar la accesibilidad». Estas estructuras ya se han instalado en varios puntos y está previsto colocar una nueva en la zona de San Bernardo. Cuñat subraya que acondicionar los accesos ha sido «uno de los trabajos más complicados».

Brigada municipal

El concejal también agradece la labor realizada por los operarios municipales para que, en sus palabras, «la playa de Tavernes llegue en las mejores condiciones posibles». Asimismo, asegura que, dentro de las posibilidades existentes, se ha hecho todo lo posible por acondicionar el litoral. «Todos los días visitamos la playa para comprobar qué actuaciones quedan por realizar», explica.

Aunque todavía permanecen fuera de servicio una decena de lavapiés, Cuñat recalca que los operarios han tratado de repararlos. «Los hemos intentado arreglar. Enviamos a la Generalitat Valenciana un informe con todos los daños, pero no hemos obtenido ninguna respuesta», denuncia.

Noticias relacionadas

En este sentido, destaca que «contamos con las dos playas accesibles, las pasarelas están acondicionadas y cuentan con toldos y servicio de socorrismo». No obstante, recuerda que las características propias del litoral de Tavernes hacen que «algunas zonas resulten más afectadas cuando se produce un temporal, por lo que la regeneración de la playa sigue siendo necesaria».