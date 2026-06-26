Tavernes de la Valldigna activa un dispositivo especial de la Policía Local para el verano con refuerzo de vigilancia en playas, montañas y la vía pública

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna ha acogido este viernes la Junta Local Seguridad, presidida por la alcaldesa Lara Romero, y el subdelegado de Gobierno en València, José Rodríguez Jurado. Una reunión, según informaron fuentes municipales, con el objetivo de abordar y coordinar las principales cuestiones en materia de seguridad en el municipio, especialmente ante la llegada del verano y el incremento de población y actividades en la localidad. Además, se ha hecho una valoración de la segunda edición de Del Poble Fest y se han analizado cuestiones en materia de violencia de género.

Uno de los principales asuntos tratados ha sido el refuerzo del dispositivo de la Policía Local durante la temporada estival, con una planificación especial de vigilancia por tierra y aire, además de en la arena. La Policía Local contará este verano con mejoras tecnológicas con la incorporación de dos drones que vigilarán las playas y las zonas forestales y dos motos eléctricas y dos quads para patrullar en zonas de difícil acceso. En la atención ciudadana se refuerza la presencia de agentes y de horario de atención en la central policial de la playa.

Se intensificarán las actuaciones de seguridad en la vía pública y la vigilancia de espacios de especial afluencia en los acontecimientos programados. El dispositivo incluirá controles específicos sobre la circulación en actividades deportivas que implican cortes de tráfico en los viales de la playa para mejorar la movilidad. Además, se reforzará el control aéreo mediante el uso del dron de la Policía Local para ampliar la capacidad de vigilancia y respuesta ante incidencias y gracias a los vehículos quads la presencia de agentes en la arena será constante.

Durante la junta también se ha destacado la importancia de la vigilancia de la masa forestal ante la llegada del periodo de calor, teniendo en cuenta las altas temperaturas y el nivel de humedad. Los cuerpos de seguridad han remarcado la necesidad de mantener una vigilancia preventiva y estar alerta ante cualquier situación de riesgo que pueda afectar nuestro entorno natural. Así mismo, se han revisado los dispositivos previstos entre los diferentes cuerpos de seguridad para garantizar una respuesta conjunta y efectiva ante cualquier emergencia.

Fruto de la coordinación entre Guardia Civil y Policía Local, los máximos responsables han hecho balance de la pasada edición de Del Poble Fest y han destacado que el festival se ha celebrado sin ninguna incidencia destacable.

Durante la sesión también se han abordado otras cuestiones relacionadas con la planificación y coordinación como la ratificación del Procedimiento Operativo de Coordinación y Colaboración entre la Comandancia de la Guardia Civil de València y el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna para la protección de las víctimas de violencia de género.

Igualmente, se ha ratificado el Plan Local de Seguridad entre la Comandancia de la Guardia Civil de València y el Ayuntamiento y se han revisado los protocolos de seguimiento y coordinación sobre la violencia de género en el municipio.

Romero destaca que “Tavernes es un municipio que durante los meses de verano multiplica su actividad y los habitantes, por eso, tenemos que contar con una planificación y unos recursos adecuados para garantizar la seguridad de vecinos, vecinas y visitantes”. En este sentido, señala que “la incorporación de nuevos medios como los drones, los quads y las motos eléctricas nos permitirá mejorar la vigilancia y actuar con más rapidez ante cualquier incidencia, tanto en la zona urbana como en la playa y la montaña”.

Romero también ha incidido en la importancia de la coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad, puesto que “la cooperación entre la Policía Local, la Guardia Civil y la Policía Nacional es fundamental para dar una respuesta conjunta y efectiva ante cualquier situación”.

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Además de la alcaldesa y el subdelegado de Gobierno, han participado en esta Junta de Seguridad Local, Salud Jiménez, Jefe de la Unidad de Violencia sobre la Mujer en Valencia y responsables de la Compañía de la Guardia Civil de Gandia, el teniente de la Guardia Civil, representantes de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana y el intendente cabe de la Policía Local acompañado otros agentes del cuerpo policial. Por parte del ayuntamiento han asistido los regidores Emilio Fonseca, José Enrique Cuñat, Encar Mifsud y Vicen Mifsud.