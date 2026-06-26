Los votos de UCIN en Oliva impiden crear la comisión para investigar las presuntas irregularidades de Mascarell

Los votos de los dos concejales de UCIN en Oliva, Rosa Pous y Salvador Llopis, socios en el gobierno local, fueron determinantes en el pleno de ayer para no crear la comisión municipal que se pretendía constituir para investigar presuntas irregularidades cometidas por el concejal del gobierno Joan Mascarell, relacionadas con la gestión del bar del Camp del Morer. Aunque UCIN se sumó inicialmente a la petición de los partidos de la oposición, finalmente reculó y decidió votar en contra, por lo que esta no salió adelante.

El portavoz, Salvador Llopis, esgrimió una serie de argumentos que no acabaron de convencer ni a Compromís, ni al PP, ni al PSPV-PSOE. La alcaldesa, Yolanda Pastor, tras saltar este asunto, del que se hizo eco Levante-EMV, le confió hace unas semanas la delegación de Actividades, que llevaba Mascarell, a Rosa Pous.

Dijo Salvador Llopis que en la moción, promovida por la oposición, se pedía demasiada urgencia, textualmente "constituirla de inmediato y concluirla en el plazo máximo de un mes", y con el verano por delante no habría suficientes recursos humanos y técnicos para ello. Los socialistas accedieron en el debate a enmendar este punto, pero tampoco tuvieron éxito.

El portavoz del PP, Germán Salazar, apuntó que, con voluntad de las partes, "no hace falta ni un mes, incluso en una jornada intensiva" se podrían aclarar los hechos. La portavoz de Compromís, Yolanda Navarro, se preguntó, "si no existe ninguna irregularidad por qué la alcaldesa le retiró las competencias".

El portavoz de PRO, Joan Mata, apuntó que Mascarell "compareció en rueda de prensa para dar explicaciones" y lo único que ve es "una estrategia para desgastar al gobierno". En el debate también salió a relucir otro tema anterior relacionado con Joan Mascarell, el del supuesto "chivatazo" por un grupo de Whats App de un control antidrogas con perros adiestrados que había montado la Policía Local y la Guardia Civil. Joan Mata señaló que "Mascarell declaró ante la Guardia Civil por este asunto como testigo y pidió disculpas públicamente".

La oposición reprochó que Joan Mascarell no haya presentado hasta la fecha la documentación que, en la rueda de prensa del pasado 2 de abril, aseguró tener para desmentir las acusaciones que se vertieron contra él sobre la supuesta incompatibilidad para ejercer el cargo público.

Los portavoces de la oposición recordaron que una comisión de investigación "no juzga ni condena a nadie, sino que su función es recopilar información, analizar los hechos y aportar transparencia para que la ciudadanía conozca la verdad".

Para la alcaldesa el caso se cerró hace tiempo, con la retirada de la delegación de Actividades a Joan Mascarell. La oposición le replicó que eso no es suficiente y le exigió que el edil asumiera responsabilidades políticas. Yolanda Pastor también expuso razones económicas; dijo que la anterior comisión de investigación, la conocida como la de 'los caballos' sobre la concejala Maria Bertomeu, unido al mantenimiento de los equinos, había costado "más de 80.000 euros a las arcas municipales".