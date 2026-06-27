Cómo ir de Madrid a Gandia este verano: todas las opciones de transporte y precios

En unos días comienza el mes de julio y, con él, uno de los periodos más esperados del año para quienes buscan desconectar y disfrutar de unas vacaciones junto al mar.

Gandia se posiciona, un año más, como uno de los destinos preferidos de la costa mediterránea. Sus amplias playas, su variada oferta gastronómica y la gran cantidad de actividades y lugares de interés hacen que cada temporada sean muchos los viajeros que eligen esta ciudad para pasar sus vacaciones.

Aunque los turistas llegan desde numerosos puntos de España, Madrid destaca como uno de los principales focos emisores de visitantes. Cada año, numerosos madrileños ultiman los preparativos para disfrutar del verano en la costa. Uno de los aspectos que más suele preocuparles es el trayecto, tanto por la distancia como por las opciones de transporte.

Opciones

La distancia entre la capital española y la capital de la Safor supera los 400 kilómetros, lo que se traduce en unas cuatro horas y cuarto en coche aproximadamente. Sin embargo, existen otras alternativas de transporte.

Algunas empresas de autobuses ofrecen servicios directos que conectan ambos destinos. El trayecto tiene una duración aproximada de entre cinco y seis horas, dependiendo del horario, y un precio que suele oscilar entre los 40 y los 60 euros.

Por ejemplo, el primer servicio del día suele salir alrededor de las 7:30 h, lo que permite llegar a la playa de Gandia sobre las 12:30 h. Este servicio opera prácticamente todos los días durante la temporada estival, aunque se recomienda consultar horarios y disponibilidad en la página web de cada compañía.

Renfe -y otras compañías que operan en este tipo de trayectos-, por su parte, ofrece conexiones en tren desde Madrid hasta València. Los billetes pueden encontrarse desde unos 25 euros si se reservan con antelación. El viaje se realiza en tren de alta velocidad hasta la estación de Joaquín Sorolla y tiene una duración de poco más de dos horas, con frecuencias de aproximadamente una hora.

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Una vez en València, los viajeros pueden continuar hasta Gandia desde la estación del Norte en tren de cercanías por unos cinco euros. La línea C1 conecta directamente con Gandia y también realiza parada en la zona de la playa. En total, el viaje completo puede durar alrededor de cuatro horas y media.