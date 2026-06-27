El Ayuntamiento de Tavernes asegura que no hay carabelas portuguesas en sus playas

Varias imágenes que alertaban de la supuesta presencia de carabelas portuguesas en la playa de Tavernes de la Valldigna han circulado durante los últimos días por las redes sociales y los grupos de mensajería de la localidad. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna ha emitido un comunicado en el que desmiente la presencia de estos ejemplares en la costa vallera.

Miembros de Cruz Roja han realizado durante la mañana una inspección, tanto a pie como en embarcación, en la playa urbana y en la zona de la Goleta para garantizar la seguridad de los bañistas que buscan aliviar las altas temperaturas con un chapuzón. El consistorio ha informado de que, tras la revisión, no se ha detectado la presencia de esta peligrosa especie, por lo que las playas permanecen abiertas al baño y, por lo tanto, ondea la bandera verde.

De hecho, hace unos días, y tras la difusión de estas fotografías, este diario se puso en contacto con el consistorio para conocer la situación. Entonces, se confirmó que la Policía Local no había recibido ningún aviso relacionado con la presencia de carabelas portuguesas en el litoral del municipio.

No obstante, el consistorio ha solicitado a vecinos y bañistas que, en el caso de que se detecte la presencia de esta medusa, es necesario denunciarlo al 112 o a la Policía Local de Tavernes. A su vez, recomiendan a los vecinos informarse a través de los canales oficiales del ayuntamiento, Cruz Roja o Policía Local para contar con información actualizada y contrastada.

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El Partido Popular de la localidad también ha difundido este sábado un comunicado en el que alertaba de la presencia de estas medusas tras la difusión de estas fotografías. En el texto, los populares afirmaban que "se han detectado ejemplares en nuestra playa" y, por ello, realizaban una serie de recomendaciones y, además, solicitaban a los vecinos que compartieran la información para mantener informada a toda la población. Sin embargo, el consistorio ha pedido calma tras inspeccionar la costa y no detectar su presencia.