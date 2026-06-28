Gandia y Tarancón, una relación cimentada en el turismo: "Parece que los madrileños lo acaparen todo, pero a los de Cuenca también nos gusta mucho esta playa"

No todo son turistas madrileños en Gandia. Aunque los procedentes de la capital de España y de la Comunidad de Madrid son una abrumadora mayoría, los manchegos en general, y los de Tarancón en particular, están entre los visitantes más fieles a Gandia. Esta relación, fundamentada durante décadas en el turismo -aunque eso sí, por ahora, solamente unidireccional, desde la ciudad conquense a Gandia-, ha fomentado con el paso de los veranos estrechos vínculos personales y de amistad.

El flujo de turistas es tal que, como ya informó este periódico, el pasado mes de mayo, en la definición del nuevo mapa concesional de rutas de autobuses estatales, el Consejo de Ministros aprobó subvencionar una línea directa Tarancón-Gandia. Aunque la conexión tardará en ponerse en marcha se calcula que a lo largo de su itinerario por diversos municipios de la provincia de Cuenca podrá beneficiar a medio millón de personas por lo que se abre una gran oportunidad para el turismo todo el año y no solo en verano.

El precio del billete será un 12 % más barato y facilitará a los manchegos desplazarse a Gandia sin pasar antes por Madrid, aunque actualmente hay algunas compañías de autocares que hacen este mismo trayecto, con una duración de cinco horas.

También hay empresas de autobuses locales que organizan excursiones de un día, un viaje que a muchos valencianos les parecería una proeza, por aguantar seis horas en la carretera, pero que los de Tarancón montan sin reparos con tal de ver el mar y darse un chapuzón.

Pero también hay otros con apartamento en propiedad. La taranconera Soraya Alcázar conoce la playa de Gandia desde hace 40 años, los mismos que tiene. "Nací un 28 de junio y a las dos semanas ya estaba en Gandia, mis padres me llevaron al apartamento de mis abuelos", recuerda.

Los primeros en descubrir el destino fueron sus abuelos, a finales de los años 70, y les gustó tanto que a mediados de los ochenta se compraron el apartamento. En 2007, hace casi veinte años, los padres de Soraya adquirieron otro. Así pues, la familia tiene dos viviendas, y por tanto ya son tres "generaciones" de estos taranconeros veraneando en Gandia.

Soraya con su marido y sus hijos en la playa de Gandia. / Levante-EMV

Soraya, que trabaja como terapeuta ocupacional e instructora de zumba, se casó con Pablo, policía. Tienen dos hijos, Adriana, de cinco años y Oliver, de tres. Sus vacaciones son todo el mes de agosto. "Sé que no es el mejor, por la masificación, pero por motivos laborales me resulta difícil en otra épocas del año", matiza. Suele coincidir también con sus padres y sus abuelos, "porque en la familia somos una piña".

Sus recuerdos de infancia del verano en Gandia son los de "tirarme las horas muertas en la playa haciendo castillos". Ya como adolescente "saliendo de fiesta por la zona nueva y las discotecas". Ahora, con niños, es diferente: "Vuelvo a hacer castillos pero desde la otra perspectiva". Agradece a sus abuelos haber escogido Gandia, "porque gracias a ellos mis hijos pueden disfrutar como cuando yo era pequeña". Tiene un grupo de amigos con los que coincide cada verano en Gandia, residentes en la misma ciudad, pero también de Madrid, Llíria y València.

"Parece que los madrileños lo acaparen todo, pero a los de Cuenca nos gusta mucho Gandia, en el paseo marítimo nos vamos encontrando varios paisanos", señala. De Gandia valora que haya cambiado hacia un turismo familiar y haya desterrado ese ambiente de despedidas de soltero y botellón que ahora, como madre, no le gusta. El resto de la ciudad lo ha visitado alguna vez, pero reconoce que no mucho; "lo que más el centro comercial La Vital".

Algunos taranconeros decidieron montar un negocio y empezar una nueva vida en Gandia. Es el caso de Luis Miguel Cuenca y su mujer, Lola Moreno. Vivieron 25 años en Tarancón, donde tuvieron tiendas de muebles, y en una última etapa un restaurante en Cuenca. En 2023 se establecieron en Gandia, ciudad que conocían tras una década haciendo turismo.

En el Grau, en la avenida de la Pau, regentan el bar de tapas La Pijota. "El nombre viene de la manera en que llamamos allí a la merluza, pero también es un recuerdo a la abuela de mi mujer, que se apodaba así", explica Luismi. También ofrecen tapas típicas manchegas como el ajoarriero, y en invierno se atreven con el morteruelo y las gachas. La Pijota es además un punto de encuentro entre los taranconeros que hacen turismo en Gandia, y que conocen al matrimonio. Afirma que tanto el sector hostelero como los gandienses en general les han acogido muy bien.

Relación entre ayuntamientos

La asignatura pendiente de esta relación de amistad, que ya existe de facto entre gandienses y taranconeros, son los ayuntamientos. Hasta ahora es inexistente. No obstante, parece que esto va a cambiar, y ya se han producido los primeros contactos entre responsables municipales de Tarancón y de Gandia para hacer alguna acción promocional conjunta, sobre todo ligada al turismo.

"Nos encantaría que una comitiva municipal de Gandia pudiera visitarnos en nuestras fiestas patronales, en el Día Grande, el 8 de septiembre, dedicado a nuestra patrona, para que pudiéramos conocernos un poco más, así que desde aquí lanzo ya la invitación", señala el alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo.

Corredores del Club de Atletismo de Tarancón en la última 10K Nocturna de la Playa de Gandia. / Col·lectiu La Noria

Y aprovecha la oportunidad para 'vender' su ciudad, cabecera de comarca, con 18.000 habitantes, "que sirve de puerta de entrada a la provincia de Cuenca, y que está situada en una ubicación estratégica en el centro del país, somos un municipio acogedor desde donde descubrir los principales tesoros de Castilla-La Mancha", apunta.

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Por su parte, la concejala de Turismo de Gandia, Balbina Sendra, considera que "la anunciada línea directa de autobús es positiva, se mire por donde se mire, el Gobierno central ha hecho cálculos en desplazamientos, demanda y oferta, y ahí está Gandia, por lo que algo estaremos haciendo bien". Y confirma los contactos para entre ambos ayuntamientos.