Aparece una tortuga empalada en una poza del río Vernissa en Almiserà

El alcalde de Almiserà, Pau Canet, ha denunciado la aparición de una tortuga, de considerable dimensiones, muerta y empalada en un árbol, en una poza del río Vernissa. En ese punto, donde hay agua todo el año, convive desde hace más de una década una colonia. Se trata de tortugas californianas, no autóctonas, de las que se compran pequeñas en tiendas pero luego se abandonan de manera irresponsable en zonas húmedas.

No es la primera vez que esto sucede, por lo que desde el ayuntamiento esta vez se optó por avisar al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Los agentes estuvieron en la zona, acompañados por el alcalde, y han abierto una investigación.

El paraje fluvial, pasando la depuradora, está a unos cinco minutos del pueblo por un camino rural pero no es accesible para todas las personas. "Las tortugas no se ven desde el camino, hay una diferencia de altura, por lo que el autor o autores han bajado a propósito para hacer daño", explica el alcalde.

Aunque sea una especie invasora la Conselleria de Medio Ambiente tiene herramientas para evitar su propagación, por lo que el alcalde pide que se respete la fauna del término municipal, puesto que puede haber sanciones por cometer hechos como estos.