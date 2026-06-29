Vaivén
Del atril al escenario: el portavoz del PP en Gandia se atreve con Raphael
Víctor Soler interpreta "Mi gran noche" en el Centre de Convivència per a Gent Gran del barrio de Corea
Los políticos ya se atreven con todo: bailes, canciones, vídeos en TikTok y cualquier reto que se les ponga por delante. El portavoz del Partido Popular en Gandia, Víctor Soler, es el último ejemplo de ello. Si sus seguidores ya habían podido comprobar a través de las redes sociales sus dotes para el baile o su empeño a la hora de preparar una fideuà, ahora ha sorprendido al cambiar el atril y sus discursos por el micrófono.
Durante uno de los actos celebrados este fin de semana en el Centre de Convivència per a Gent Gran del barrio de Corea, Soler se animó a interpretar "Mi gran noche", uno de los temas más populares de Raphael. El momento, que el propio dirigente popular ha compartido en sus redes sociales, también dejó imágenes en las que se le puede ver bailando y compartiendo la velada con algunos de los usuarios del centro.
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