Beniarjó renueva el cierre de la pista de pádel del polideportivo con una inversión de 9.000 euros

El Ayuntamiento de Beniarjó ha finalizado las obras de renovación de la valla de la pista de pádel del polideportivo municipal, una actuación que ha supuesto una inversión de cerca de 9.000 euros, financiada a través del Plan de Inversiones de la Diputación de València 2023-2024, según

Los trabajos han consistido en la sustitución completa del cierre de la pista, adaptándolo a las características actuales de la instalación deportiva del municipio.

La actuación ha incluido la retirada del antiguo cierre, la adquisición del nuevo material y su posterior montaje. También se han llevado a cabo tareas de pintura de las paredes de la pista, mejorando así tanto su imagen como las condiciones de uso para los y las deportistas. De hecho, algunas de las personas que habitualmente hacen uso de esta pista ya han podido disfrutar de las mejoras implementadas, que han favorecido la práctica de este deporte.

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El concejal de Deportes, Sergi Morant, señala que “esta actuación permite continuar mejorando las instalaciones deportivas municipales y ofrecer unos espacios más seguros, modernos y adecuados para la práctica de este deporte, que tiene tanta demanda entre las personas usuarias del polideportivo municipal”.