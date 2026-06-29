Beniarjó renueva el cierre de la pista de pádel del polideportivo con una inversión de 9.000 euros
La actuación, financiada a través del Plan de Inversiones de la Diputación, ha incluido la sustitución completa del cierre y la pintura de las paredes de la instalación
El Ayuntamiento de Beniarjó ha finalizado las obras de renovación de la valla de la pista de pádel del polideportivo municipal, una actuación que ha supuesto una inversión de cerca de 9.000 euros, financiada a través del Plan de Inversiones de la Diputación de València 2023-2024, según
Los trabajos han consistido en la sustitución completa del cierre de la pista, adaptándolo a las características actuales de la instalación deportiva del municipio.
La actuación ha incluido la retirada del antiguo cierre, la adquisición del nuevo material y su posterior montaje. También se han llevado a cabo tareas de pintura de las paredes de la pista, mejorando así tanto su imagen como las condiciones de uso para los y las deportistas. De hecho, algunas de las personas que habitualmente hacen uso de esta pista ya han podido disfrutar de las mejoras implementadas, que han favorecido la práctica de este deporte.
El concejal de Deportes, Sergi Morant, señala que “esta actuación permite continuar mejorando las instalaciones deportivas municipales y ofrecer unos espacios más seguros, modernos y adecuados para la práctica de este deporte, que tiene tanta demanda entre las personas usuarias del polideportivo municipal”.
Suscríbete para seguir leyendo
- La película rodada en Tavernes de la Valldigna se estrena hoy en la gran pantalla
- Daimús, Guardamar de la Safor, Piles, Xeraco y Miramar registran más viviendas que vecinos censados
- Una histórica papelería del centro de Gandia baja la persiana tras casi un siglo de vida
- Gandia y Tarancón, una relación cimentada en el turismo: 'Parece que los madrileños lo acaparen todo, pero a los de Cuenca también nos gusta mucho esta playa
- La falla Màrtirs de Gandia también anuncia acciones legales y rompe relaciones con la comisión del Grau tras elevar la disputa a los tribunales
- Adiós a las medusas en la playa: Investigadores del campus de Gandia de la UPV desarrollan una boya que las frena sin causarles daño
- El Ayuntamiento de Tavernes asegura que no hay carabelas portuguesas en sus playas
- Gandia fija las normas para la noche de San Juan: hogueras con madera sin clavos y restringidas a la playa Nord