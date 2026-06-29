Éxito de la segunda edición del congreso Oliva Educa
La jornada reunió el viernes en el Centre Polivalent a más de 800 profesionales del sector de la educación
El viernes pasado tuvo lugar en el Centre Polivalent de Oliva el congreso educativo Oliva Educa, una jornada educativa con cuatro ponencias ofrecidas por profesionales del sector. El congreso estaba organizado por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Oliva, que encabeza el concejal Mario Vidal, junto a los técnicos municipales del departamento.
La edición de este año ha contado con la participación de Rosa Liarte, innovadora educativa y referente en competencia digital: Miguel de Lucas, ilusionista y experto en motivación y comunicación; Raúl Bermejo, referente en creatividad y pensamiento divergente en educación y de María Couso, especialista en neuroeducación y juego como herramienta de aprendizaje.
Hubo 800 inscripciones, que se agotaron en tan solo 20 minutos el mismo día que se abrió el proceso. Desde el Ayuntamiento de Oliva señalan que “continuamos apostando por una educación de calidad, innovadora y abierta a los nuevos retos de la sociedad, iniciativas como Oliva Educa refuerzan nuestra apuesta con la formación del profesorado y la construcción de una comunidad educativa comprometida con el futuro de las nuevas generaciones”.
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