Los expertos de la UPV rebajan la alarma en Tavernes de la Valldigna: "La probabilidad de que aparezcan carabelas portuguesas es muy baja"

La posible presencia de un ejemplar de carabela portuguesa en la playa de Tavernes de la Valldigna, tras la difusión de varias fotografías en redes sociales, ha provocado un cruce de reproches entre el ayuntamiento y la oposición durante el fin de semana.

El Partido Popular emitió un comunicado en el que trasladaba una serie de recomendaciones a la ciudadanía al asegurar que "se han detectado ejemplares en nuestra playa". Por su parte, el ayuntamiento desmentía la presencia de esta especie después de que efectivos de Cruz Roja realizaran una inspección, tanto a pie como en embarcación, en la playa urbana y en la zona de la Goleta, con el objetivo de garantizar la seguridad de los bañistas.

La difusión de las imágenes generó inquietud entre numerosos usuarios que acudían a la playa para combatir las altas temperaturas. Sin embargo, los expertos insisten en que, aunque la aparición de esta especie es posible, las probabilidades de que llegue a la costa de la Safor son muy reducidas.

El biólogo del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universitat Politècnica de València (UPV), Miguel Rodilla, explica que la carabela portuguesa es una especie atlántica que habita en aguas templadas y tropicales. "Su llegada al Mediterráneo no es frecuente, pero ocurre ocasionalmente cuando las condiciones climáticas favorecen su arrastre a través del estrecho de Gibraltar", señala.

Rodilla añade que estos episodios se producen cuando los vientos y las corrientes marinas empujan a los ejemplares hacia el Mediterráneo, bien desde el Atlántico a través del Estrecho o desde el mar Cantábrico. "Desde hace unos quince años se han observado algunas carabelas portuguesas de manera ocasional, aunque su mayor presencia se concentra en el mar de Alborán", apunta. Por ejemplo, en 2010 su presencia fue especialmente notoria en el mar de Alborán.

El experto considera muy improbable que puedan aparecer en Tavernes o en el conjunto de la comarca. "Existe una probabilidad muy baja de que lleguen a la Safor, ya que deben darse unas condiciones meteorológicas y oceanográficas muy específicas. Es más probable encontrarlas en zonas como Marbella, Murcia o Alicante que aquí", afirma.

Recomendaciones

En caso de detectar un ejemplar en la playa, los especialistas recomiendan avisar inmediatamente al 112 o a Cruz Roja para que adopten las medidas oportunas, entre ellas el posible cierre temporal al baño. "Es una especie muy peligrosa. Su picadura puede llegar a causar complicaciones graves e, incluso, afectar a órganos vitales", advierte.

Por ello, Rodilla pide a los bañistas que permanezcan atentos durante sus jornadas en la playa. "No son abundantes, pero si observan una especie de globo flotando en el agua, de unos treinta centímetros y con largos tentáculos, lo más recomendable es salir del mar y avisar a los servicios de emergencia. Son relativamente fáciles de identificar", explica.

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No obstante, insiste en trasladar un mensaje de tranquilidad: "La probabilidad de que aparezcan en esta zona es extremadamente baja, quizá una entre cien mil. Tendrían que darse unas condiciones de viento y corrientes muy concretas para que llegaran hasta aquí".