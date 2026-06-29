Gandia busca la propuesta innovadora que representará a la ciudad en el IX Certamen Innpulso Emprende en Terrassa

El Ayuntamiento de Gandia ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para seleccionar el Proyecto o Empresa Innovadora Ciudad de Gandia 2026, una iniciativa que permitirá elegir la propuesta que representará a la ciudad en el IX Certamen Innpulso Emprende, organizado por la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación (Red Innpulso) y que tendrá lugar el próximo 30 de septiembre en Terrassa.

Podrán concurrir pymes, micropymes y startups con un modelo de negocio innovador y una antigüedad inferior a cinco años, así como proyectos empresariales innovadores impulsados por personas físicas, equipos emprendedores o empresas ya constituidas, incluso cuando estas superen los cinco años de actividad. Podrán presentar las candidaturas hasta el 13 de julio.

La concejala delegada de Empresa y Comercio, Elena Moncho, ha recordado que la ciudad forma parte de la Red Innpulso desde 2016, un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a aquellos municipios que destacan por el desarrollo de políticas innovadoras capaces de impulsar un cambio en el modelo productivo desde el ámbito local.

"Innpulso Emprende es una de las iniciativas más representativas de la red y pone el foco en las empresas y en las ideas empresariales innovadoras capaces de dar respuesta a los retos y necesidades de nuestras ciudades", ha señalado Moncho durante la presentación de la convocatoria.

La concejala ha explicado que el encuentro reúne cada año a representantes municipales y proyectos empresariales innovadores de toda España con el objetivo de fomentar la innovación local, visibilizar el talento emprendedor y favorecer la creación de sinergias entre empresas, administraciones públicas, inversores, grandes compañías y agentes del ecosistema emprendedor.

En esta edición, el jurado del certamen nacional concederá hasta cinco distinciones a iniciativas alineadas con los ejes estratégicos de la Red Innpulso. Entre ellas, proyectos vinculados a la experimentación en entornos reales, la mejora de los servicios públicos, la transferencia de conocimiento y talento, la resiliencia climática o la innovación rural orientada a reforzar la cohesión territorial.

Agenda Urbana Gandia 2030

La empresa o proyecto seleccionado por Gandía tendrá la oportunidad de presentar, junto con el alcalde o la persona en quien delegue, tanto la ciudad como su propuesta innovadora, mostrando soluciones aplicables a los desafíos urbanos, sociales, ambientales, económicos o tecnológicos actuales y futuros.

"Queremos abrir la convocatoria tanto a nuevas iniciativas como a empresas consolidadas que hayan desarrollado un proyecto innovador con capacidad de generar impacto en nuestro territorio", ha destacado la técnica del departamento, Eva Escribano.

En todos los casos, las candidaturas deberán acreditar su vinculación con Gandia y su contribución a los objetivos de la Agenda Urbana Gandia 2030.

La evaluación correrá a cargo de una comisión mixta integrada por representantes de la Federación de Asociaciones de Empresas de la Safor (FAES), la Cátedra de Innovación de la Escuela Politécnica Superior de Gandia y el Área de Economía, Empresa, Innovación y Comercio del Ayuntamiento de Gandia.

Entre los criterios de valoración figuran la madurez e innovación de la idea, su viabilidad, la capacidad y experiencia del equipo promotor, el impacto sobre el territorio, la capacidad de experimentación y colaboración con el sector público, la posibilidad de replicación y transferencia, así como la calidad de la presentación y su enfoque específico hacia la innovación local.

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Las solicitudes deberán formalizarse a través de la sede electrónica del ayuntamiento mediante la instancia específica habilitada para la "Convocatoria del premio Empresa/Proyecto Innovador Ciudad de Gandia que representará a la ciudad en el IX Certamen Innpulso Emprende".