Un herido en un accidente de tráfico en la Font d'en Carròs

Un hombre ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido en el término de la Font d'en Carròs, al volcar el vehículo que conducía. Los hechos han sucedido esta mañana, a las 9 horas, en el km 1 de la CV-683, carretera de la red provincial que conecta los municipios de Beniarjó y Oliva, pasando por la Font.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, en concreto sargento y dotaciones de Gandia y Oliva. El hombre, que estaba atrapado en el vehículo, ha sido excarcelado y transferido a los medios sanitarios.