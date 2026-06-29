L'Alqueria de la Comtessa empieza los días grandes de sus fiestas patronales
El ayuntamiento ha repartido lonas con el escudo del municipio para que los vecinos decoren los balcones
Este lunes se celebra la jornada dedicada a los patronos, Sant Pere i Sant Pau, con misa, procesión, juegos acuáticos para niños y por la noche actuación de la orquesta La Pato
L'Alqueria de la Comtessa ya está inmersa en los actos centrales de sus fiestas patronales, dedicadas a Sant Pere i Sant Pau. El pasado fin de semana se celebraron los primeros actos, aunque ya ha habido algunas actividades previas, como la presentación del pasado 20 de junio.
El viernes fue la Festa dels Menuts, que incluyó la entrega de los Premis Literaris de Narrativa Curta y actuación del grupo de música Trobadorets; el sábado se celebró la Festa dels Joves, con paellas y tardeo musical; y el domingo el Dia dels Vells, también con una comida de hermandad y por la noche la actuación de la orquesta Scream en la plaza Major.
El alcalde, Voro Femenia, comenta que la estructura de la programación es similar a años anteriores. Destaca como novedad que el día de la "Arreplegà de Sant Pere" el ayuntamiento repartió lonas con el escudo del pueblo para que los vecinos pudieran decorar los balcones. Por otra parte los juegos acuáticos infantiles cambian de ubicación, y pasan a la piscina municipal, en vez del patio del colegio.
Femenia añade que estas fiestas de finales de junio "forman parte de nuestra identidad: son convivencia, alegría, esfuerzo compartido para preservar las tradiciones y una muestra de nuestra hospitalidad hacia quienes nos visitan". Reconoce que "a lo largo de los años su organización no siempre ha sido fácil, pero la creatividad, el trabajo y la hermandad han sabido superar cualquier dificultad, incluso en momentos sociales y económicos complicados".
Este lunes, festivo local, se conmemora el día de Sant Pere i Sant Pau. Tras la "despertà" y recogida de festeros y de la reina, Laura Canet González, estaba prevista una misa a mediodía, "mascletà" en el campo de fútbol y vino de honor. Por la tarde parque acuático infantil en la piscina. A las 21.30 h procesión, que finalizará con un castillo pirotécnico a cargo de Borredà, y por la noche verbena con la orquesta La Pato en la plaza Major.
Todos los toques y volteos de las campanas de hoy serán efectuados de forma tradicional por la Associació Campaners de l’Alqueria de la Comtessa. La semana de festejos seguirá con los días dedicados al Crist de l'Empar (martes), Divina Aurora (miércoles), y la Festa de Sant Lluís de Gonçaga, el jueves.
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