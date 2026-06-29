Un municipio de la Safor adelanta su procesión para no coincidir con el partido entre España y Austria en el Mundial

Miles de aficionados seguirán este jueves, 2 de julio, a partir de las 21:00 horas, el esperado enfrentamiento entre España y Austria en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol. Se trata de un encuentro decisivo que podría permitir a la selección española avanzar una ronda más en su camino hacia la conquista de esa segunda estrella tan ansiada por toda la afición.

Con el objetivo de que este importante partido no coincida con los actos programados para el cuarto día de las fiestas patronales de l'Alqueria de la Comtessa, el ayuntamiento y la Comisión de Fiestas han decidido modificar el horario de la procesión en honor a Sant Lluís Gonçaga. Aunque inicialmente estaba prevista para las 21:30 horas, finalmente se celebrará a las 20:00 horas.

Esta decisión permitirá que vecinos, festeros y visitantes puedan participar en los actos religiosos y, al mismo tiempo, disfrutar de uno de los encuentros más esperados del campeonato, que podrá seguirse por televisión desde las 21:00 horas.

El ayuntamiento ha decidido reajustar la programación, por lo que, a partir de las 21 h, el calendario queda libre para que puedan disfrutar del partido. Los actos se retomarán sobre las 23:30 h con el tradicional castillo de fuegos artificiales y la Cavalcada d'Estiu en la plaza Major.

Situación similar en 2008

La misma imagen ya se vivió en 2008. En aquella ocasión, el ayuntamiento también optó por reajustar la programación de las fiestas patronales para compatibilizar los actos más destacados con la final de la Eurocopa entre Alemania y España. La decisión resultó acertada y la Roja acabó imponiéndose gracias al histórico gol de Fernando Torres.

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Ahora los vecinos confían en que este nuevo cambio en el calendario festivo vuelva a traer la misma suerte y permita celebrar, una vez más, una victoria de la Selección Española.