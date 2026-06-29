Oliva convierte sus comercios en un museo de los Moros i Cristians

Los trajes, estandartes y numerosos elementos representativos de las fiestas de Moros i Cristians de Oliva podrán contemplarse en los escaparates de distintos comercios de la ciudad gracias al acuerdo de colaboración suscrito entre la Associació de Comerciants d’Oliva (ACCO) y la Federació de Moros i Cristians para promover y dar visibilidad a esta tradición.

De este modo, vecinos y visitantes podrán disfrutar, en los establecimientos participantes, de una atractiva exposición de trajes, estandartes y otros enseres pertenecientes a las doce filades que integran actualmente la federación olivense —seis moras y seis cristianas—, así como de piezas correspondientes a agrupaciones históricas que formaron parte de la fiesta y que hoy ya han desaparecido.

Se trata de una colección repleta de color, bordados e historia que coincide, además, con la celebración de los actos conmemorativos del 50.º aniversario de la reanudación de las fiestas, en 1976, llevando el espíritu festero a diferentes puntos de la ciudad. La muestra podrá visitarse hasta el próximo 15 de julio con motivo del inicio de los días grandes de las fiestas de Moros i Cristians de este año.

Uno de los escaparates expuestos. / Levante-EMV

El escaparate de Tannac Dona alberga los trajes masculino y femenino de la Filà Tuàreg, junto a su estandarte oficial. En Wau Wau pueden contemplarse los trajes y diversos elementos representativos de la Filà Tàifes, mientras que Multiópticas Borja exhibe los trajes y el estandarte de la Filà Masers.

Por su parte, Mavi Robes acoge el traje oficial y el estandarte de la Filà Marràqueix, capitana mora de este ejercicio 2026, mientras que parte de su vestuario también puede verse en Inma Savall.

Art and Events Gallery expone el traje oficial de la Filà Caníbals, una de las filades históricas ya desaparecidas. En Espai Número 10 se encuentran el traje y el estandarte de la Filà Templaris, la formación más joven del bando cristiano en la localidad.

Arpe Óptica muestra el traje y el estandarte oficial de la Filà Contrabandistes. Asimismo, Martínez Momparler exhibe los trajes oficiales, masculino y femenino, de la Filà Mosqueters, capitana del bando cristiano este año, mientras que otra parte de su indumentaria puede contemplarse en Blat i Sucre.

La Filà Almoràvits está presente en el escaparate de Medes Esport, mientras que Rafael Moda expone el traje oficial y el estandarte de la Filà Jaume I. En Multicoses, por su parte, pueden verse los trajes y el estandarte de la Filà Mudéjar.

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El traje de la desaparecida Filà Corsaris, junto a otra indumentaria histórica y el estandarte de la Federació de Moros i Cristians d’Oliva, se exhibe en Estética Bella Mapi. El traje y el estandarte de la Filà Moriscos pueden contemplarse en La Ventana de Mis Niños y, finalmente, Paelleros Roger acoge el traje oficial de la Filà Pirates.