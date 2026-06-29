El Palaudiovisual vuelve este verano al Palau Ducal de Gandia con nueve películas internacionales de autor

El Palau Ducal de Gandia volverá a convertirse este verano en un gran cine al aire libre con una nueva edición del Palaudiovisual, una de las propuestas culturales más consolidadas y apreciadas de la programación estival de la ciudad. El ciclo celebrará este año su undécima edición con nueve proyecciones de cine de autor procedentes de diferentes países y continentes.

La concejala de Cultura, Balbina Sendra, destacó durante la presentación que el Palaudiovisual nació hace 11 años con el objetivo de enriquecer la programación cultural del verano y poner en valor el patrimonio histórico de la ciudad mediante nuevas experiencias culturales.

"Además de ser un espacio patrimonial visitado durante todo el año, el Palau Ducal se convierte en verano en un auténtico centro cultural capaz de acoger actividades muy diversas. Entre ellas, la posibilidad de disfrutar de cine de calidad, fuera de los circuitos comerciales habituales, en un entorno único", señaló.

La programación de este año estará compuesta por nueve películas internacionales procedentes de diferentes puntos del mundo, entre los cuales hay Asia, Europa, Oceanía y Norteamérica. Todas las proyecciones serán en versión original subtitulada y darán continuidad a la línea de programación del Cine Pot, acercando al público producciones reconocidas por su calidad artística y cinematográfica.

Por su parte, el técnico del Teatre Serrano, Joan Fuster, subraya la singularidad de esta propuesta, tanto por la selección de las películas como por el espacio donde se desarrolla. "El Pati d'Armes ofrece un escenario excepcional para disfrutar del cine. Además, el público puede elegir entre las butacas tradicionales o las características hamacas que hacen de la experiencia una cosa diferente y muy especial".

Las sesiones empezarán a las 22 horas y se celebrarán todos los miércoles de julio y agosto. Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma VivaTicket y también se podrán adquirir a la taquilla instalada en el Palau Ducal desde media hora antes de cada proyección.

La directora del Palau Ducal, Estela Pellicer, destaca que el Palaudiovisual se ha convertido en una cita imprescindible del verano. "Es una de las actividades más esperadas cada año, tanto por la ciudadanía de Gandia como por visitantes y turistas. Además, permite continuar consolidando el Pati d'Armes como un espacio abierto y versátil capaz de acoger iniciativas culturales de naturaleza muy diversa", afirmó.

El precio de las entradas será de 3 euros para las localidades convencionales y de 5 euros para las hamacas.

Programación:

1 de julio. "Cloud", de Kiyoshi Kurosawa (Japón).

8 de julio. "Navidad en Miller’s Point," de Tyler Taorminavu (EE UU).

15 de julio. "Banda sonora para un golpe de estado", de Johan Grimonprez (Bélgica).

22 de julio. "El segundo acto", de Quentin Dupieux (Francia).

29 de julio. "La receta perfecta", de Louise Courvoisier (Francia).

5 de agosto. "Condenados", de Gustav Möller (Dinamarca).

12 de agosto. "La ley de Jenny Pen", de James Ashcroft (Nueva Zelanda).

19 de agosto. "Kontinental ’25", de Radu Jude (Rumanía).

26 de agosto. "Follies", de Erik K. Boulianne (Canadá).