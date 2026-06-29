El PP de Gandia pide que el nuevo transporte público urbano tenga al hospital como eje central y conecte con los polígonos

El portavoz del Grupo Municipal del PP de Gandia, Víctor Soler, y el concejal Vicent Gregori expusieron este lunes en rueda de prensa la batería de alegaciones que los populares han registrado al proyecto de contrata del servicio de transporte público urbano de viajeros, que impulsa el gobierno local para los próximos 15 años, tras haberse despejado el horizonte económico.

El periodo de exposición pública ya ha finalizado, tanto el de la memoria comprensiva de los aspectos sociales, financieros, técnicos y jurídicos, como el de la estructura de costes y revisión de precios. Los populares registraron las alegaciones el día 22. Al primero los populares han presentado 15 medidas y al segundo, 14.

Víctor Soler señala que esta es la única vía que les queda para participar y hacer propuestas, "después de que el gobierno local nos dejara fuera de las reuniones técnicas para redactar los pliegos", y pide que se tengan en cuenta. El servicio se adjudicará en los próximos meses, en cualquier caso antes de las próximas elecciones municipales.

Los populares añaden que antes de redactar las alegaciones se han reunido con expertos, vecinos, afectados, y en definitiva personas que necesitan este medio de transporte en la ciudad. Pero también recuerdan que el alcalde, José Manuel Prieto, tiene desde hace un año, en el marco de los "pactos de ciudad", propuestas en materia de movilidad "que no se están llevando a cabo sólo porque las registró el PP".

A grandes rasgos, las alegaciones del PP a los pliegos técnicos dibujan un modelo de transporte público urbano en el que el hospital comarcal es el eje de todo el sistema. “No puede ser una parada más. Debe contar con conexiones directas y frecuentes con Renfe, la estación de autobuses, el centro, los barrios, el Grau y la playa, sin dar rodeos innecesarios, para facilitar el acceso tanto a pacientes como a familiares y profesionales sanitarios”, indicó Soler.

Además, el PP pide que el bus llegue a los polígonos industriales (Benieto, Alcodar, Rajolar y Ciutat del Transport), algo que tampoco contempla el gobierno local en su propuesta.

También proponen mejorar las conexiones con Marxuquera y con Marenys de Rafalcaid. Para ello plantean desdoblar la línea 4 en dos. La 4A enlazaría Marenys con el Grau, centro y hospital "todos los días del año". Y la 4B conectaría Marxuquera con Beniopa, Renfe, y hospital, complementándola con transporte a demanda cuando sea necesario.

Soler y Gregori en rueda de prensa. / Àlex Oltra

Se recomiendan además dos nuevas paradas, que se corresponden con barrios y urbanizaciones en expansión. Estarían en la avenida de la Mar, a mitad de camino, y en la avenida de Europa, entre las calles Goleta y Alfons el Magnànim.

Por otra parte, Vicent Gregori considera básico que antes de licitar el pliego "Gandia defina de una vez dónde estará la Zona de Bajas Emisiones, algo a lo que también llega tarde, porque además gracias a la ZBE implantada pueden llegar subvenciones estatales que permitan abaratar las tarifas".

Por otra parte, el portavoz popular también presenta otras propuestas encaminadas a modernizar el servicio, como mejorar la coordinación entre el autobús urbano, Renfe y el transporte interurbano; e implantar medidas tarifarias que incentiven el uso del transporte público mediante transbordos gratuitos, bonos para jóvenes y estudiantes, tarifas sociales y títulos para visitantes.

Otro aspecto es el de incorporar tecnología, pero no de modo genérico, sino concretando, con sistemas para saber el tiempo real de espera, "ya sea con una app, o con pantallas en las paradas, algo que en su día se implantó, pero hace tiempo que no funciona".

Los populares también consideran vital que el trazado se revise cada dos años, para evitar problemas como los que se han originado, "porque la ciudad está en constante crecimiento".

Además, las alegaciones incluyen diversas cuestiones de carácter técnico relacionadas con la infraestructura eléctrica de la futura flota, el calendario de suministro de los vehículos, los indicadores de calidad del servicio, el análisis de la demanda estacional o el desglose de la inversión prevista para las marquesinas.

Respuesta del gobierno local

La concejala de Movilidad, Lydia Morant, se refirió a estas propuestas de los populares. Morant considera que "es positivo que, por fin, el principal partido de la oposición entre en el debate de la movilidad, pero resulta llamativo que después de meses de trabajo técnico y de un proceso de planificación exhaustivo presenten una batería de ideas genéricas, una lista de deseos sin estudios, sin memoria económica y sin explicar cómo se financiarían, entre otros aspectos".

Recuerda Morant que el nuevo contrato "movilizará más de 31 millones de euros durante los próximos 15 años y supone la mayor transformación del transporte público de Gandia en décadas, con una reorganización integral de las líneas, una mejora sustancial de las frecuencias, la renovación de la flota con vehículos eléctricos y una ampliación de la cobertura para atender mejor las necesidades actuales de la ciudad".

Morant reiteró la voluntad del gobierno municipal de "escuchar todas las aportaciones constructivas que contribuyan a mejorar el servicio, pero pidió "más rigor y menos titulares".

Víctor Soler matizó que, "más que alegaciones, esta es la propuesta del PP para construir un transporte público más útil, moderno y eficiente, y, si el alcalde no las tiene en cuenta en esta fase la llevaremos a cabo cuando accedamos al gobierno tras las municipales de 2027".