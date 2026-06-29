La Safor responde al llamamiento de ayuda de la comunidad venezolana tras los terremotos

Varios colectivos e instituciones están organizando en España, también en la Safor, iniciativas solidarias para ayudar a los damnificados por los terremotos de Venezuela. En Gandia los primeros en movilizarse fueron los trabajadores y gerencia del restaurante de comida venezolana Chocolate con Pimienta, en la avenida República Argentina.

El jueves pasado, a la mañana siguiente de conocer la noticia montaron un punto de recogida de material de ayuda humanitaria, en colaboración con la Asociación de Venezolanos en la Comunitat Valenciana (AVEC). Han recibido aportaciones de gente de varias nacionalidades, comentan, aunque en su mayor parte de compatriotas residentes en la comarca.

Punto de recogida en Chocolate con Pimienta. / Levante-EMV

El establecimiento está hoy lunes cerrado por descanso del personal. Mañana tienen previsto transportar el material a València para que se sume a un avión que saldrá el miércoles desde el aeropuerto de Manises. Se piden alimentos no perecederos, material sanitario, medicamentos sellados y productos de higiene personal. No hace falta ropa ni agua.

Minuto de silencio en Gandia. / Àlex Oltra

También en Benirredrà el ayuntamiento montó un punto de recogida el pasado fin de semana. El primer teniente de alcalde, Rafa Ribot, acudió, en representación del ayuntamiento, a la entrega del material en el centro comercial Las Américas de Torrent. Allí fue recibido por Felipe Arenas, representante de la AVEC, entidad que, junto con otras asociaciones coordinará el envío de la ayuda para que llegue a las familias afectadas.

Por otra parte, varios ayuntamientos, entre ellos Gandia, se han sumado este mediodía al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) en recuerdo de las víctimas de los terremotos registrados en Venezuela.