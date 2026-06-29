Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Clases particulares ValenciaPatrimonio valencianoPobreza Comunitat ValencianaPueblos ValenciaJubilaciónColegio AlfafarVideopodcast Levante-EMVUso garaje como trastero
instagramlinkedin

La Safor responde al llamamiento de ayuda de la comunidad venezolana tras los terremotos

Al poco de conocer la noticia se habilitaron puntos de recogida de material humanitario que se trasladará a València

Este mediodía varios ayuntamientos se han sumado a un minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias

Entrega del material recogido en Benirredrà.

Entrega del material recogido en Benirredrà. / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

Varios colectivos e instituciones están organizando en España, también en la Safor, iniciativas solidarias para ayudar a los damnificados por los terremotos de Venezuela. En Gandia los primeros en movilizarse fueron los trabajadores y gerencia del restaurante de comida venezolana Chocolate con Pimienta, en la avenida República Argentina.

El jueves pasado, a la mañana siguiente de conocer la noticia montaron un punto de recogida de material de ayuda humanitaria, en colaboración con la Asociación de Venezolanos en la Comunitat Valenciana (AVEC). Han recibido aportaciones de gente de varias nacionalidades, comentan, aunque en su mayor parte de compatriotas residentes en la comarca.

Punto de recogida en Chocolate con Pimienta.

Punto de recogida en Chocolate con Pimienta. / Levante-EMV

El establecimiento está hoy lunes cerrado por descanso del personal. Mañana tienen previsto transportar el material a València para que se sume a un avión que saldrá el miércoles desde el aeropuerto de Manises. Se piden alimentos no perecederos, material sanitario, medicamentos sellados y productos de higiene personal. No hace falta ropa ni agua.

Minuto de silencio en Gandia.

Minuto de silencio en Gandia. / Àlex Oltra

También en Benirredrà el ayuntamiento montó un punto de recogida el pasado fin de semana. El primer teniente de alcalde, Rafa Ribot, acudió, en representación del ayuntamiento, a la entrega del material en el centro comercial Las Américas de Torrent. Allí fue recibido por Felipe Arenas, representante de la AVEC, entidad que, junto con otras asociaciones coordinará el envío de la ayuda para que llegue a las familias afectadas.

Noticias relacionadas y más

Por otra parte, varios ayuntamientos, entre ellos Gandia, se han sumado este mediodía al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) en recuerdo de las víctimas de los terremotos registrados en Venezuela.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La película rodada en Tavernes de la Valldigna se estrena hoy en la gran pantalla
  2. Daimús, Guardamar de la Safor, Piles, Xeraco y Miramar registran más viviendas que vecinos censados
  3. Una histórica papelería del centro de Gandia baja la persiana tras casi un siglo de vida
  4. Gandia y Tarancón, una relación cimentada en el turismo: 'Parece que los madrileños lo acaparen todo, pero a los de Cuenca también nos gusta mucho esta playa
  5. La falla Màrtirs de Gandia también anuncia acciones legales y rompe relaciones con la comisión del Grau tras elevar la disputa a los tribunales
  6. Adiós a las medusas en la playa: Investigadores del campus de Gandia de la UPV desarrollan una boya que las frena sin causarles daño
  7. El Ayuntamiento de Tavernes asegura que no hay carabelas portuguesas en sus playas
  8. Gandia fija las normas para la noche de San Juan: hogueras con madera sin clavos y restringidas a la playa Nord

La Safor responde al llamamiento de ayuda de la comunidad venezolana tras los terremotos

Un herido en un accidente de tráfico en la Font d'en Carròs

Un herido en un accidente de tráfico en la Font d'en Carròs

El PP de Gandia pide que el nuevo transporte público urbano tenga al hospital como eje central y conecte con los polígonos

El PP de Gandia pide que el nuevo transporte público urbano tenga al hospital como eje central y conecte con los polígonos

L'Alqueria de la Comtessa empieza los días grandes de sus fiestas patronales

L'Alqueria de la Comtessa empieza los días grandes de sus fiestas patronales

Gandia busca la propuesta innovadora que representará a la ciudad en el IX Certamen Innpulso Emprende en Terrassa

Gandia busca la propuesta innovadora que representará a la ciudad en el IX Certamen Innpulso Emprende en Terrassa

Èxit de la segona edició del congrés Oliva Educa

Èxit de la segona edició del congrés Oliva Educa

Del atril al escenario: el portavoz del PP en Gandia se atreve con Raphael

Del atril al escenario: el portavoz del PP en Gandia se atreve con Raphael

Oliva convierte sus comercios en un museo de los Moros i Cristians

Oliva convierte sus comercios en un museo de los Moros i Cristians
Tracking Pixel Contents