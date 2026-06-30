Arrancan las actividades abiertas de la 43 Universitat d'Estiu de Gandia

La 43 Universitat d'Estiu de Gandia (UEG), que se abrió el pasado 3 de junio con la conferencia de Iñaki Gabilondo, completa su programación con las Actividades Abiertas, una propuesta cultural paralela a la actividad formativa que convertirá Gandia en un espacio de encuentro, reflexión y divulgación durante las próximas semanas.

El debate de ‘Converses amb...’, la música en directo y dos propuestas expositivas conforman la programación cultural abierta al público entre el 2 y el 15 de julio, con actividades centradas en la actualidad internacional, la divulgación científica, el periodismo y el patrimonio artístico.

En el apartado crítico y reflexivo, la propuesta "Conversa amb..." reunirá a destacadas figuras del ámbito universitario, el periodismo y la divulgación científica para analizar cuestiones de actualidad desde una perspectiva crítica y plural. Todas las charlas tendrán lugar a las 19.30 horas en la Casa de Cultura.

La primera cita será el jueves 2 de julio y, en el marco de la Cátedra Alfons Cucó de Reflexión Política, reunirá a la catedrática de la Universitat de València Aurora Bosch y al periodista y jefe de Internacional de À Punt Vicent Montagut, que conversarán sobre los principales escenarios de la política internacional.

Las actividades abiertas de tarde continuarán el lunes 6 de julio con la matemática y divulgadora Clara Grima, que compartirá su experiencia acercando las matemáticas a todos los públicos.

El miércoles 8 de julio, los periodistas Sergi Pitarch y Loreto Ochando abordarán la reconstrucción de los hechos de la DANA a partir del libro Les hores del caos, mientras que el periodista y director de InfoLibre, Jesús Maraña, y el escritor Alfons Cervera protagonizarán la última conversación, el viernes 10 de julio.

La programación cultural se completará con las actividades nocturnas, que tendrán lugar a las 21.30 horas en el Jardín de la Casa de la Cultura. En esta edición, la protagonista será la Big Band UV, una formación integrada por músicos vinculados a la Universitat de València que ofrecerá un concierto con un repertorio que recorrerá distintos lenguajes del jazz contemporáneo, desde el swing y el latin jazz hasta el funk y otros estilos actuales.

Las Actividades Abiertas se completarán con dos exposiciones que se inaugurarán el 14 de julio. La Sala Tossal del Centre Internacional de Gandia acogerá hasta el 31 de agosto la muestra 'Visca l'arròs! Gutiérrez visita Gandia', una adaptación de la exposición presentada en el Col·egi Mayjor Rector Peset que recupera el universo creativo de la revista Gutiérrez y la figura de K-Hito, incorporando además una selección de fotografías históricas del mundo fallero gandiense.

Por su parte, la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura exhibirá también hasta el 31 de agosto 'Estampes de transició. Obres gràfiques de la Col·lecció Martínez Guerricabeitia', una selección de piezas de arte gráfico contemporáneo de la colección que pone en valor el patrimonio artístico de la Universitat de València e invita a reflexionar sobre los grandes cambios sociales, políticos y culturales de la segunda mitad del siglo XX.

Cátedra Alfons Cucó

La primera de las ‘Converses amb...’ estará dedicada a la situación geopolítica internacional y se enmarca en la programación de la Cátedra Alfons Cucó de Reflexión Política.

La conversación reunirá a la catedrática del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universitat de València Aurora Bosch y al jefe de Internacional de À Punt, Vicent Montagut, quienes analizarán algunos de los principales focos de tensión del panorama internacional, entre ellos las relaciones entre Estados Unidos e Irán, la continuidad de la guerra en Ucrania o la situación política en América Latina.

En su intervención Aurora Bosch profundizará en la coyuntura histórica que ha llevado a Estados Unidos a elegir a Donald Trump en dos ocasiones pese a su cuestionamiento de las normas y tradiciones democráticas. La historiadora analizará las claves políticas y sociales que explican la denominada “década Trump” y reflexionará sobre la evolución del sistema político estadounidense hacia modelos con una mayor concentración del poder ejecutivo.